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Пятница 11 июля

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Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин

Нельзя сажать эти 4 дерева на своем участке – опасно: об этом предупреждал еще известный селекционер Мичурин
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Опыт поколений садоводов и принципы, близкие учению Мичурина, предупреждают об опасности посадки этих деревьев вблизи построек.

Мечта любого дачника – красивый, уютный и безопасный участок, где каждое растение на своем месте. Выбирая деревья для посадки, мы часто думаем об их красоте, плодах или тени, которую они дадут. Однако некоторые виды деревьев, особенно неплодовые, могут таить в себе скрытую угрозу для построек, коммуникаций и даже для здоровья жильцов, если посадить их слишком близко к дому, гаражу или забору.

Как утверждают некоторые опытные садоводы, принцип ответственного выбора деревьев, особенно вблизи построек, был очевиден для таких выдающихся деятелей, как Иван Владимирович Мичурин. Великий селекционер, посвятивший жизнь созданию идеальных сортов плодовых культур, прекрасно понимал, как важно учитывать особенности каждого растения и его влияние на окружающую среду. И, по мнению автора одного из дачных каналов, уже 90 лет назад Мичурин предостерегал от посадки нескольких видов деревьев на участке из-за их потенциальной опасности.

Давайте разберемся, какие именно деревья считаются нежелательными гостями рядом с вашим домом и почему:

Хвойные деревья (ель, сосна и другие)

Несмотря на свою красоту и вечнозеленую листву, хвойные деревья могут стать проблемой, если растут слишком близко к фундаменту. Они обладают мощной, широко разрастающейся корневой системой. С годами эти корни увеличиваются в объеме и могут начать давить на фундамент дома или другие подземные коммуникации, вызывая их повреждение или даже разрушение. К тому же, крупная крона хвойных создает сильное затенение, что может сделать комнаты дома темными и повлиять на рост других растений в саду или огороде, если дерево расположено с южной стороны.

Грецкий орех

Грецкий орех – дерево-красавец с раскидистой кроной, дающее ценные плоды. Однако его также не стоит сажать рядом с постройками. Как и хвойные, он отличается очень мощной корневой системой, способной нанести серьезный вред фундаменту. Кроме того, огромная, густая крона ореха дает очень плотную тень.

Если такое дерево вырастет возле окон дома, оно сделает комнаты очень темными, лишив их естественного света. Листья грецкого ореха также выделяют особые вещества (юглон), которые подавляют рост многих других растений в радиусе нескольких метров, делая приствольный круг практически “мертвой зоной”.

Тополь

Тополь, особенно женские экземпляры, хорошо известен своим аллергенным пухом, который в начале лета доставляет массу неудобств. Но это не единственная проблема. У тополей, особенно быстрорастущих видов, относительно слабая для их размеров корневая система. В ветреную погоду или при намокании грунта эти высокие деревья становятся неустойчивыми и часто падают. Падающий тополь способен нанести катастрофический вред дому, припаркованному автомобилю, забору или линиям электропередач, представляя серьезную угрозу.

Липа

Липа – красивое и ароматное дерево, но и оно может быть опасным при неправильном размещении. Как и грецкий орех или хвойные, липа обладает мощной и разветвленной корневой системой. Ее корни активно ищут влагу и питательные вещества и могут проникать в трещины или стыки труб, повреждая подземные коммуникации – водопровод, канализацию, дренажные системы. Со временем это может привести к серьезным и дорогостоящим авариям.

Любое крупное дерево у дома – потенциальный риск

Важно понимать: помимо этих четырех "антигероев", любое крупное, высокое дерево, посаженное вплотную к дому или другим строениям, несет в себе потенциальную опасность. С годами дерево вырастает, его крона и корни расширяются. В случае сильного ветра, урагана, намокания почвы или при болезни дерева, оно может упасть. Последствия такого падения могут быть разрушительными: повреждение крыши или стен дома, сломанный забор, разбитый автомобиль, оборванные провода.

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11 июля 2025, 17:05
Фото: freepik.com
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