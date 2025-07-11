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Пятница 11 июля

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Не стало важного для страны журналиста – трагическая новость пришла ранним утром

Не стало важного для страны журналиста – трагическая новость пришла ранним утром
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11 июля в 5 утра мир потерял выдающегося иркутского журналиста Михаила Денискина.

Об этом печальном событии сообщил писатель Евгений Хохряков, который в своем посте выразил глубокую скорбь по поводу утраты друга. Михаил оставил после себя богатое наследие в области журналистики и память о себе как о человеке с яркой жизненной историей.

Ранние годы и начало пути

Михаил Денискин родился 17 декабря 1956 года в поселке Согдиондон Мамско-Чуйского района в семье геолога. В его семье было три ребенка: две сестры, Наташа и Елена. С ранних лет Михаил проявлял интерес к путешествиям и авиации. В одном из своих воспоминаний он делился, как в детстве летал по маршруту Мама – Иркутск, где бортпроводница угощала его карамельками с удивительным названием "Взлетная".

Эти воспоминания о детстве стали основой его любви к журналистике и исследовательской деятельности. Михаил всегда ценил простые радости жизни и умел находить красоту в обыденных вещах.

Служба и первые шаги в профессии

После службы, где он приобрел опыт и дисциплину, Михаил решил связать свою жизнь с журналистикой. 14 мая 1977 года он пришел в контору Байкальского флота с вопросом, нужен ли им радист 1-го класса. Это стало началом его карьеры, которая вскоре привела его к журналистике. Михаил работал в газете "Советская молодежь", а затем на иркутском областном радио, что дало ему возможность развивать свои навыки и получать опыт.

Создание независимого телевидения

В 1991 году в Иркутске появилась независимая телекомпания АИСТ, где Михаил стал одним из ключевых сотрудников. Он вспоминал, как впервые узнал о создании этой студии от первого директора Ивана Иванова. Работая в небольшом помещении мэрии, команда АИСТ погрузилась в съемки и монтаж передач. Михаил быстро завоевал популярность среди зрителей, благодаря своим обзорам фильмов и вниманию к запросам аудитории.

Исследовательская деятельность

На протяжении более 40 лет Михаил занимался исследовательской деятельностью, особенно в области истории авиации. Он изучал самолеты, которые летали по секретной трассе "Аляска-Сибирь". В 1983 году молодой корреспондент узнал о том, что через Иркутскую область пролегал важный отрезок этой трассы, по которой советские летчики перегоняли американские самолеты.

Личность и наследие

Михаил Денискин был не только талантливым журналистом, но и человеком с большим сердцем. Он редко надевал галстуки, предпочитая комфортный стиль одежды, но всегда оставался профессионалом в своем деле. Его исследования и проекты вдохновили многих молодых журналистов и исследователей.

Уход Михаила Денискина — это большая утрата для иркутского сообщества и всех, кто знал его. Его вклад в журналистику и исследовательскую деятельность останется в памяти навсегда. Мы будем помнить его как человека, который посвятил свою жизнь поиску правды

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11 июля 2025, 13:15
Фото: Freepik
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