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Пятница 11 июля

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Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене

Не Кадышева: диктор Березин назвал имя самого богатого артиста на российской сцене
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Позывные фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" зазвучали уже в 34-й раз. Ведущим церемонии открытия стал легендарный диктор телевидения Владимир Березин. Он знаком со множеством артистов. И знает, кто из них самый богатый.

Когда-то самой состоятельной на российской сцене считалась Алла Пугачева. Потом писали про многомиллионные доходы у Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Сегодня про огромные гонорары у переживающей второе рождение на сцене Надежды Кадышевой только и разговоров.

Но, по версии Владимира Березина, самые состоятельные на российской сцене вовсе не эти знаменитые исполнители. "Самый богатый артист у нас – Это Юрий Антонов", – сообщил диктор. А на шуточный вопрос о том, кто стоит после исполнителя хиты "Мечта сбывается" – мол, не сам ли Березин?! – тот ответил, что "после Антонова и мне не стыдно".

"Есть такой артист, как Юрий Антонов, которого все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов (около 20 млн рублей по текущему курсу – Прим. ред.), не знают, куда ему их принести. Но не каждый может позвонить и сказать: "Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споете нам!" — несколько лет назад рассказывал журналистам продюсер Евгений Морозов.

Напомним, Юрий Антонов в этом году удостоился специального приза Президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию". Музыканту же заложили и именную звезду у Летнего амфитеатра Витебска. Находится она рядом со звездой Григория Лепса.

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11 июля 2025, 11:09
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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