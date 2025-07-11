Ушел из жизни прославленный врач-хирург – эта утрата стала болезненным ударом для россиян

10 июля в Челябинске ушел из жизни профессор Алексей Николаевич Тарасов, выдающийся врач-хирург, ученый и педагог.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального министерства здравоохранения. Ему было 69 лет, из которых он посвятил более 40 лет своей жизни служению медицине.

Жизненный путь врача

Алексей Николаевич Тарасов родился в семье врачей, что предопределило его дальнейшую судьбу. После окончания средней школы в Ашхабаде он поступил в Туркменский государственный медицинский институт, а затем продолжил обучение в Рижском государственном медицинском институте. В 1980 году Тарасов переехал в Челябинск, где начал свою карьеру в экстренном отделении городской больницы скорой помощи.

Научные достижения

В 2005 году Алексей Николаевич защитил докторскую диссертацию и стал доктором медицинских наук. Его профессиональная деятельность была отмечена значительными достижениями: он работал заведующим отделением эндоскопической хирургии Челябинской областной клинической больницы. Тарасов является автором 145 научных работ и пяти патентов на изобретения в области медицины, что подтверждает его вклад в развитие хирургии.

С чем помогал пациентам Алексей Тарасов

Диагностика и лечение

Основные направления работы:

амбулаторная экстренная и плановая хирургия;

лечение гнойных заболеваний мягких тканей;

определение показаний к оперативному лечению заболеваний брюшной полости;

удаление новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей;

хирургическая обработка ран, язв, пролежней.

Опыт работы

Стаж — 47 лет

Образование

ВУЗ по специальности

Лечебное дело

Рижский медицинский институт

Память о профессоре

Прощание с Алексеем Николаевичем Тарасовым состоится 12 июля в 12 часов в колонном зале Городской клинической больницы №1. Эта утрата оставит глубокий след не только в сердцах его коллег и пациентов, но и в истории челябинской медицины.

Безвременный уход профессора Тарасова стал тяжелым ударом для медицинского сообщества Челябинска. Его преданность делу, научные достижения и педагогическая деятельность вдохновили множество студентов и молодых специалистов. Он оставил после себя наследие, которое будет жить в сердцах тех, кто имел честь работать с ним или учиться у него.