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Пятница 11 июля

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Ушел из жизни прославленный врач-хирург – эта утрата стала болезненным ударом для россиян

Ушел из жизни прославленный врач-хирург – эта утрата стала болезненным ударом для россиян
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10 июля в Челябинске ушел из жизни профессор Алексей Николаевич Тарасов, выдающийся врач-хирург, ученый и педагог.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального министерства здравоохранения. Ему было 69 лет, из которых он посвятил более 40 лет своей жизни служению медицине.

Жизненный путь врача

Алексей Николаевич Тарасов родился в семье врачей, что предопределило его дальнейшую судьбу. После окончания средней школы в Ашхабаде он поступил в Туркменский государственный медицинский институт, а затем продолжил обучение в Рижском государственном медицинском институте. В 1980 году Тарасов переехал в Челябинск, где начал свою карьеру в экстренном отделении городской больницы скорой помощи.

Научные достижения

В 2005 году Алексей Николаевич защитил докторскую диссертацию и стал доктором медицинских наук. Его профессиональная деятельность была отмечена значительными достижениями: он работал заведующим отделением эндоскопической хирургии Челябинской областной клинической больницы. Тарасов является автором 145 научных работ и пяти патентов на изобретения в области медицины, что подтверждает его вклад в развитие хирургии.

С чем помогал пациентам Алексей Тарасов

Диагностика и лечение

Основные направления работы:

  • амбулаторная экстренная и плановая хирургия;
  • лечение гнойных заболеваний мягких тканей;
  • определение показаний к оперативному лечению заболеваний брюшной полости;
  • удаление новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей;
  • хирургическая обработка ран, язв, пролежней.

Опыт работы

Стаж — 47 лет

Образование

  • ВУЗ по специальности
  • Лечебное дело
  • Рижский медицинский институт

Память о профессоре

Прощание с Алексеем Николаевичем Тарасовым состоится 12 июля в 12 часов в колонном зале Городской клинической больницы №1. Эта утрата оставит глубокий след не только в сердцах его коллег и пациентов, но и в истории челябинской медицины.

Безвременный уход профессора Тарасова стал тяжелым ударом для медицинского сообщества Челябинска. Его преданность делу, научные достижения и педагогическая деятельность вдохновили множество студентов и молодых специалистов. Он оставил после себя наследие, которое будет жить в сердцах тех, кто имел честь работать с ним или учиться у него.

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11 июля 2025, 09:02
Фото: Freepik
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