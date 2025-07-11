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Пятница 11 июля

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Ушел из жизни знаменитый художник, мир потерял еще один талант

Ушел из жизни знаменитый художник, мир потерял еще один талант
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10 июля 2025 года искусство понесло невосполнимую утрату — ушел из жизни выдающийся художник и пионер концептуального искусства. Его творчество, охватывающее живопись, фотографию, видео, перформанс и инсталляции, изменило представление о художественном самовыражении и оставило глубокий след в мировом искусстве. Его карьера длилась более шести десятилетий, он был не только мастером форм, но и исследователем идей, бросающим вызов традициям и нормам.

Ранние годы: истоки творчества

Радомир Дамнянович Дамнян родился 10 декабря 1935 года в Белграде, в тогдашней Югославии. Его детство прошло в бурные годы Второй мировой войны, что, несомненно, повлияло на его восприятие мира. В 1957 году он окончил Академию изящных искусств в Белграде, а в 1959 году завершил аспирантуру. Уже в конце 1950-х годов Дамнян заявил о себе как о ярком представителе югославской художественной сцены, участвуя в работе группы «Данас» и представляя свои первые персональные выставки в Галерее графики в Белграде (1958, 1960). Его ранние работы, такие как «Калемегдан» (1955), отражали постмодернистские тенденции с элементами символизма и метафизики, сочетая фигуративную живопись с глубоким философским подтекстом.

Жизнь и переезды: от Белграда до Милана

Жизнь Дамняна была полна перемен и путешествий. В 1974 году он переехал из Белграда в Милан, где стал частью динамичной итальянской арт-сцены. Этот шаг ознаменовал новый этап в его карьере, позволив ему глубже погрузиться в международное художественное сообщество. В Милане Дамнян нашел вдохновение в авангардных течениях и начал экспериментировать с новыми медиа, такими как фотография и видео. Его первая персональная выставка в студии Карлы Ортелли в 1974 году, где была представлена серия «В честь советского авангарда» (1973), привлекла внимание критиков и закрепила его репутацию как новатора.

Личная жизнь Дамняна оставалась закрытой от широкой публики, но его переезд в Италию и активное участие в выставочной деятельности свидетельствуют о стремлении к свободе самовыражения и поиску новых горизонтов. Милан стал для него не только домом, но и творческой лабораторией, где он создавал свои самые знаковые произведения.

Творческий путь: эволюция искусства

Творчество Радомира Дамняновича Дамняна — это путешествие через эпохи, стили и медиа. Его работы охватывают широкий спектр художественных форм, от фигуративной живописи до концептуальных инсталляций, каждая из которых отражала его уникальный взгляд на искусство и общество.

Дамнян получил международное признание еще в 1960-х годах, участвуя в крупнейших выставках, таких как Documenta в Касселе (1964), Венецианская биеннале (1966, 1976), биеннале в Сан-Паулу (1963) и Токийская биеннале (1967). Его работы хранятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже, MUMOK в Вене и других престижных музеях. Недавние выставки, включая 62-ю Аннале в Порече (2022) и Ras Al Khaimah Fine Art в ОАЭ (2024), подтвердили его влияние на современное искусство.

Избранные выставки

  • 1958, 1960: Галерея графики, Белград
  • 1964: Documenta, Кассель
  • 1966, 1976: Венецианская биеннале
  • 1974: Студия Карлы Ортелли, Милан
  • 1986: Ретроспективная выставка, Музей современного искусства, Белград
  • 2022: 62-я Аннале, Пореч, Хорватия
  • 2024: Ras Al Khaimah Fine Art, ОАЭ

Наследие: мост между эпохами

Радомир Дамнянович Дамнян оставил после себя наследие, которое продолжает вдохновлять художников и зрителей. Его работы, будь то минималистичные пейзажи 1950-х или цифровые эксперименты 2020-х, всегда бросали вызов устоявшимся нормам. Он не просто создавал искусство — он задавал вопросы о его смысле, ценности и месте в мире. Его исследования апроприации, дезинформации и взаимодействия формы и цвета остаются актуальными в эпоху цифровых технологий и глобальных перемен.

Дамнян ушел 10 июля 2025 года, но его творчество хранится в музеях и галереях по всему миру. Радомир Дамнянович Дамнян подарил миру не только визуальную красоту, но и смелость переосмысливать реальность, оставив след, который будет вдохновлять будущие поколения.


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11 июля 2025, 09:34
Фото: Freepik
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