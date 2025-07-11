Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии

1. Какая столица Австралии?
А. Сидней
Б. Канберра
В. Мельбурн
2. Какая река считается самой длинной в мире?
А. Амазонка
Б. Нил
В. Янцзы
3. Какая страна имеет наибольшую площадь в мире?
А. Канада
Б. Россия
В. Китай
4. Какая гора является самой высокой на Земле?
А. Эльбрус
Б. Килиманджаро
В. Эверест
5. Какой океан самый большой по площади?
А. Атлантический
Б. Индийский
В. Тихий
6. Какая столица Бразилии?
А. Рио-де-Жанейро
Б. Бразилиа
В. Сан-Паулу
7. Какая пустыня является самой большой в мире?
А. Сахара
Б. Гоби
В. Антарктическая
8. Какой остров считается самым большим по площади?
А. Мадагаскар
Б. Гренландия
В. Борнео
Правильные ответы
1. Б. Канберра
2. Б. Нил
3. Б. Россия
4. В. Эверест
5. В. Тихий
6. Б. Бразилиа
7. В. Антарктическая
8. Б. Гренландия
Результаты
- 8 правильных ответов – Пятерка! Вы настоящий географ, достойный школьной золотой медали.
- 6–7 правильных ответов – Четверка! Отличный результат, вы хорошо помните школьную географию.
- 4–5 правильных ответов – Тройка! Неплохо, но, кажется, вы немного подзабыли карту мира.
- 3 и меньше – Вам нужно кое-что вспомнить! Пора открыть атлас и освежить знания.