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Пятница 11 июля

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Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии

Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии
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География – увлекательное путешествие по странам, рекам, горам и океанам нашей планеты. Помните, как вы зубрили столицы или пытались найти на карте экзотические острова? Каждая страна, каждая природная достопримечательность хранит свою уникальную историю. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните географию – от названий столиц до самых высоких вершин и длинных рек. Сможете ли вы ответить на все вопросы и доказать, что в школе вы были звездой географии?

1. Какая столица Австралии?

А. Сидней

Б. Канберра

В. Мельбурн

2. Какая река считается самой длинной в мире?

А. Амазонка

Б. Нил

В. Янцзы

3. Какая страна имеет наибольшую площадь в мире?

А. Канада

Б. Россия

В. Китай

4. Какая гора является самой высокой на Земле?

А. Эльбрус

Б. Килиманджаро

В. Эверест

5. Какой океан самый большой по площади?

А. Атлантический

Б. Индийский

В. Тихий

6. Какая столица Бразилии?

А. Рио-де-Жанейро

Б. Бразилиа

В. Сан-Паулу

7. Какая пустыня является самой большой в мире?

А. Сахара

Б. Гоби

В. Антарктическая

8. Какой остров считается самым большим по площади?

А. Мадагаскар

Б. Гренландия

В. Борнео

Правильные ответы

1. Б. Канберра

2. Б. Нил

3. Б. Россия

4. В. Эверест

5. В. Тихий

6. Б. Бразилиа

7. В. Антарктическая

8. Б. Гренландия

Результаты

  • 8 правильных ответов – Пятерка! Вы настоящий географ, достойный школьной золотой медали.
  • 6–7 правильных ответов – Четверка! Отличный результат, вы хорошо помните школьную географию.
  • 4–5 правильных ответов – Тройка! Неплохо, но, кажется, вы немного подзабыли карту мира.
  • 3 и меньше – Вам нужно кое-что вспомнить! Пора открыть атлас и освежить знания.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июля 2025, 12:17
Фото: сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героем на шашлыках

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Кадр из кино СССР
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