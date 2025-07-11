Тест: Проверьте, какая оценка была у вас в школе по географии

Проверьте у себя этот симптом, возможно, вы живете в хроническом стрессе

Вы когда-нибудь замечали, что в периоды сильного волнения или напряжения вам чаще хочется в туалет? Это не просто совпадение. Частые позывы к мочеиспусканию – не всегда признак проблем с мочевым пузырем. Иногда за этим стоит хронический стресс, который влияет на организм гораздо сильнее, чем, кажется на первый взгляд. Что такое поллакиурия и почему она возникает? В медицинской практике частое мочеиспускание называют поллакиурией.