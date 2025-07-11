Тест: Угадайте советский фильм по фразе

Сможете ли вы угадать фильм по одной лишь цитате? Вспомните знакомые с детства кадры и проверьте свою память! Вперед, к семи вопросам о золотой классике!
1. Из какого фильма эта фраза: "Тост за здоровье наших советских женщин!"
А. "Бриллиантовая рука"
Б. "Иван Васильевич меняет профессию"
В. "Кавказская пленница"
2. В каком фильме звучит: "А вдоль дороги мёртвые с косами стоят... и тишина!"
А. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"
Б. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
В. "Берегись автомобиля"
3. Из какого фильма эта цитата: "Я требую продолжения банкета!"
А. "Иван Васильевич меняет профессию"
Б. "Служебный роман"
В. "12 стульев"
4. В каком фильме герой говорит: "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"
А. "Москва слезам не верит"
Б. "Любовь и голуби"
В. "Девчата"
5. Из какого фильма эта фраза: "Кто ж его посадит? Он же памятник!"
А. "Джентльмены удачи"
Б. "Бриллиантовая рука"
В. "Собачье сердце"
6. В каком фильме звучит: "Где директор? Я его спрашиваю, где директор?!"
А. "Служебный роман"
Б. "Афоня"
В. "Мимино"
7. Из какого фильма эта цитата: "Ты почему такой борзый? Откуда?"
А. "Место встречи изменить нельзя"
Б. "Белое солнце пустыни"
В. "Семнадцать мгновений весны"
Правильные ответы
1. А. "Бриллиантовая рука"
2. А. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"
3. А. "Иван Васильевич меняет профессию"
4. А. "Москва слезам не верит"
5. А. "Джентльмены удачи"
6. Б. "Афоня"
7. А. "Место встречи изменить нельзя"
Результаты
- 7 правильных ответов – Вы настоящий гуру советского кино!
- 5–6 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт!
- 4 и меньше – Пора пересмотреть классику и попробовать снова!