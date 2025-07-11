Тест: Угадайте советский фильм по фразе

Советские фильмы – это не только яркие сюжеты и харизматичные герои, но и целая эпоха, пропитанная духом времени. Каждая фраза из этих кинолент стала культовой, отражая характеры персонажей, их мечты и реалии прошлого. От комедий до драм – эти цитаты мгновенно возвращают нас в мир любимых фильмов. В этом тесте мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу советского кинематографа и проверить, насколько хорошо вы помните знаковые фразы и их происхождение.

Сможете ли вы угадать фильм по одной лишь цитате? Вспомните знакомые с детства кадры и проверьте свою память! Вперед, к семи вопросам о золотой классике!

1. Из какого фильма эта фраза: "Тост за здоровье наших советских женщин!"

А. "Бриллиантовая рука"

Б. "Иван Васильевич меняет профессию"

В. "Кавказская пленница"

2. В каком фильме звучит: "А вдоль дороги мёртвые с косами стоят... и тишина!"

А. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

Б. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

В. "Берегись автомобиля"

3. Из какого фильма эта цитата: "Я требую продолжения банкета!"

А. "Иван Васильевич меняет профессию"

Б. "Служебный роман"

В. "12 стульев"

4. В каком фильме герой говорит: "Не учите меня жить, лучше помогите материально!"

А. "Москва слезам не верит"

Б. "Любовь и голуби"

В. "Девчата"

5. Из какого фильма эта фраза: "Кто ж его посадит? Он же памятник!"

А. "Джентльмены удачи"

Б. "Бриллиантовая рука"

В. "Собачье сердце"

6. В каком фильме звучит: "Где директор? Я его спрашиваю, где директор?!"

А. "Служебный роман"

Б. "Афоня"

В. "Мимино"

7. Из какого фильма эта цитата: "Ты почему такой борзый? Откуда?"

А. "Место встречи изменить нельзя"

Б. "Белое солнце пустыни"

В. "Семнадцать мгновений весны"

Правильные ответы

1. А. "Бриллиантовая рука"

2. А. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

3. А. "Иван Васильевич меняет профессию"

4. А. "Москва слезам не верит"

5. А. "Джентльмены удачи"

6. Б. "Афоня"

7. А. "Место встречи изменить нельзя"

Результаты