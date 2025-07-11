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Пятница 11 июля

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Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе

Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе
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Советские мультфильмы – это настоящая сокровищница, полная ярких героев, запоминающихся фраз и добрых историй, которые учили нас дружбе, смелости и справедливости. Каждая цитата из этих мультфильмов – как ключ к воспоминаниям детства. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните культовые фразы и мультфильмы, в которых они прозвучали. Сможете ли вы угадать мультфильм по одной лишь фразе?

1. Из какого мультфильма эта фраза: "Ребята, давайте жить дружно!"

А. "Винни-Пух"

Б. "Кот Леопольд"

В. "Бременские музыканты"

2. В каком мультфильме звучит фраза: "Маловато будет!"

А. "Винни-Пух"

Б. "Простоквашино"

В. "Крокодил Гена"

3. Из какого мультфильма эта цитата: "Я свободен, я ничей!"

А. "Бременские музыканты"

Б. "Летучий корабль"

В. "По следам бременских музыкантов"

4. В каком мультфильме герой говорит: "Ты заходи, если что!"

А. "Простоквашино"

Б. "Малыш и Карлсон"

В. "Кот Леопольд"

5. Из какого мультфильма эта фраза: "А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся!"

А. "Крокодил Гена"

Б. "Винни-Пух"

В. "Малыш и Карлсон"

6. В каком мультфильме звучит: "Какой же это отдых? Это же работа!"

А. "Простоквашино"

Б. "Летучий корабль"

В. "Каникулы в Простоквашино"


Правильные ответы

1. Б. "Кот Леопольд"

2. А. "Винни-Пух"

3. А. "Бременские музыканты"

4. А. "Простоквашино"

5. Б. "Винни-Пух"

6. В. "Каникулы в Простоквашино"

Результаты

  • 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов!
  • 4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт!
  • 3 и меньше – Пора пересмотреть классику и попробовать снова!

Шоу-бизнес в Telegram

11 июля 2025, 09:17
Фото: кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным"

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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