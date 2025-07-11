Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе

1. Из какого мультфильма эта фраза: "Ребята, давайте жить дружно!"
А. "Винни-Пух"
Б. "Кот Леопольд"
В. "Бременские музыканты"
2. В каком мультфильме звучит фраза: "Маловато будет!"
А. "Винни-Пух"
Б. "Простоквашино"
В. "Крокодил Гена"
3. Из какого мультфильма эта цитата: "Я свободен, я ничей!"
А. "Бременские музыканты"
Б. "Летучий корабль"
В. "По следам бременских музыкантов"
4. В каком мультфильме герой говорит: "Ты заходи, если что!"
А. "Простоквашино"
Б. "Малыш и Карлсон"
В. "Кот Леопольд"
5. Из какого мультфильма эта фраза: "А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся!"
А. "Крокодил Гена"
Б. "Винни-Пух"
В. "Малыш и Карлсон"
6. В каком мультфильме звучит: "Какой же это отдых? Это же работа!"
А. "Простоквашино"
Б. "Летучий корабль"
В. "Каникулы в Простоквашино"
Правильные ответы
1. Б. "Кот Леопольд"
2. А. "Винни-Пух"
3. А. "Бременские музыканты"
4. А. "Простоквашино"
5. Б. "Винни-Пух"
6. В. "Каникулы в Простоквашино"
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт!
- 3 и меньше – Пора пересмотреть классику и попробовать снова!