Тест: Угадайте советский мультфильм по фразе

211

Советские мультфильмы – это настоящая сокровищница, полная ярких героев, запоминающихся фраз и добрых историй, которые учили нас дружбе, смелости и справедливости. Каждая цитата из этих мультфильмов – как ключ к воспоминаниям детства. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы помните культовые фразы и мультфильмы, в которых они прозвучали. Сможете ли вы угадать мультфильм по одной лишь фразе?

1. Из какого мультфильма эта фраза: "Ребята, давайте жить дружно!" А. "Винни-Пух" Б. "Кот Леопольд" В. "Бременские музыканты" 2. В каком мультфильме звучит фраза: "Маловато будет!" А. "Винни-Пух" Б. "Простоквашино" В. "Крокодил Гена" 3. Из какого мультфильма эта цитата: "Я свободен, я ничей!" А. "Бременские музыканты" Б. "Летучий корабль" В. "По следам бременских музыкантов" 4. В каком мультфильме герой говорит: "Ты заходи, если что!" А. "Простоквашино" Б. "Малыш и Карлсон" В. "Кот Леопольд" 5. Из какого мультфильма эта фраза: "А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся!" А. "Крокодил Гена" Б. "Винни-Пух" В. "Малыш и Карлсон" 6. В каком мультфильме звучит: "Какой же это отдых? Это же работа!" А. "Простоквашино" Б. "Летучий корабль" В. "Каникулы в Простоквашино"

Правильные ответы 1. Б. "Кот Леопольд" 2. А. "Винни-Пух" 3. А. "Бременские музыканты" 4. А. "Простоквашино" 5. Б. "Винни-Пух" 6. В. "Каникулы в Простоквашино" Результаты 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советских мультфильмов!

4–5 правильных ответов – Отличный результат, вы почти эксперт!

3 и меньше – Пора пересмотреть классику и попробовать снова!