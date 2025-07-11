Что нельзя делать 11 июля, в Крапивное заговенье, чтобы сохранить счастливый брак

Крапивное заговенье – это праздник, отмечаемый 11 июля, который знаменует завершение Петрова поста и последний день сбора крапивы с ее целебными свойствами. Этот день имеет глубокие корни в языческой культуре восточных славян и связан с различными народными традициями и приметами.

История праздника

Крапивное заговенье восходит к древним временам, когда крапива считалась магическим и лечебным растением. Сбор крапивы начинался в конце мая, и до 11 июля она использовалась для приготовления различных блюд и лечебных средств. С принятием христианства праздник стал отмечаться перед Петровым днем, когда верующие готовились к важному церковному событию.

Что делать на Крапивное заговенье

В этот день традиционно собирали свежую крапиву, что считалось полезным для здоровья. Люди использовали крапиву для изготовления веников, которыми подметали полы и очищали дом от негативной энергии. Также крапиву использовали в кулинарии: готовили борщи, щи и похлебки. Девушки применяли крапиву в косметических процедурах для улучшения состояния кожи и волос.

Что можно и нельзя делать

На Крапивное заговенье существует множество запретов. Например, не рекомендуется проводить свадьбы, стричь волосы или ссориться с близкими. Убеждение заключается в том, что такие действия могут привести к несчастьям или укоротить жизнь. Важно также избегать одиночества в этот день, чтобы не провести год в уединении.

Народные приметы

1. Сны: Сны в ночь на Крапивное заговенье могут быть вещими, поэтому стоит обращать на них внимание.

2. Сбор крапивы: Если собирать крапиву голыми руками, это поможет избавиться от болей в суставах.

3. Конфликты: Ссоры в этот день могут затянуться надолго, особенно между супругами.

Крапивное заговенье — это не просто праздник, а важный момент для укрепления семейных уз и сохранения здоровья. Соблюдая традиции и обряды этого дня, можно не только избежать неприятностей, но и привлечь удачу в свою жизнь. Пусть 11 июля станет днем гармонии, любви и счастья для всех.