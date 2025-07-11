Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями

Молодежь гордилась тем, что могла внести свой вклад в развитие страны, и считала своим долгом "строить и строить". Это стремление стало основой для формирования позитивного имиджа строительных специальностей.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Приходите
Б) "Навстречу жизни"
В) "Время вперед"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Сказание о земле сибирской"
Б) "Кубанские казаки"
В) "Свадьба с приданым"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Председатель"
Б) "Твой современник"
В) "Коммунист"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Добровольцы"
Б) "Дорогой мой человек"
В) "Офицеры"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Коней на переправе не меняют"
Б) "Здесь наш дом"
В) "Вернемся осенью"
Правильные ответы:
1. — В) "Время вперед"
2. — А) "Сказание о земле сибирской"
3. — В) "Коммунист"
4. — А) "Добровольцы"
5. — А) "Коней на переправе не меняют"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!