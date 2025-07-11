Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями

Омар Хайям дал cамое точное определение зрелой любви – эти слова могут вас спасти

Омар Хайям – это не только выдающийся персидский астроном, математик и философ, но и глубокий мыслитель, чьи идеи о любви остаются актуальными спустя более тысячи лет. Родившись в 1048 году в Нишапуре, он получил образование в различных науках и оставил значительный след в каждом из них.