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Пятница 11 июля

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Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями

Тест: угадайте знаковые фильмы из СССР по 1 кадру со строителями
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В Советском Союзе строительные профессии пользовались огромным уважением и почетом.

Молодежь гордилась тем, что могла внести свой вклад в развитие страны, и считала своим долгом "строить и строить". Это стремление стало основой для формирования позитивного имиджа строительных специальностей.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Приходите

Б) "Навстречу жизни"

В) "Время вперед"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Сказание о земле сибирской"

Б) "Кубанские казаки"

В) "Свадьба с приданым"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Председатель"

Б) "Твой современник"

В) "Коммунист"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Добровольцы"

Б) "Дорогой мой человек"

В) "Офицеры"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Коней на переправе не меняют"

Б) "Здесь наш дом"

В) "Вернемся осенью"

Правильные ответы:

1. — В) "Время вперед"

2. — А) "Сказание о земле сибирской"

3. — В) "Коммунист"

4. — А) "Добровольцы"

5. — А) "Коней на переправе не меняют"

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11 июля 2025, 06:47
Кадр из кино СССР
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