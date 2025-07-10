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Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным"

Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным"
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Пиво, квас или просто лимонад с пеной – “пенное” часто появлялось в советском кино, создавая атмосферу праздника, отдыха или простого быта. Эти сцены могут быть смешными, драматичными или символичными. Насколько хорошо вы помните фильмы, где герои поднимали кружки с характерной пеной? Предлагаем угадать популярные советские фильмы по кадру, в котором присутствует пенный напиток. Проверьте свою кинопамять!

Вопросы

  1. Фото: кадр из кинофильма
    А) Самогонщики
    Б) Любовь и голуби
    В) Волга-Волга

  2. Фото: кадр из кинофильма
    А) Джентльмены удачи
    Б) Мимино
    В) Афоня

  3. Фото: кадр из кинофильма
    А) Приключения Электроника
    Б) Большая перемена
    В) Расписание на послезавтра

  4. Фото: кадр из кинофильма
    А) С легким паром!
    Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
    В) Карнавальная ночь

  5. Фото: кадр из кинофильма
    А) Старики-разбойники
    Б) Берегись автомобиля
    В) Двенадцать стульев

Ответы

Проверьте свои знания!

  1. Б) Любовь и голуби
  2. В) Афоня
  3. Б) Большая перемена
  4. Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
  5. А) Старики-разбойники

Надеемся, этот тест помог вам вспомнить любимые сцены и, возможно, захотелось пересмотреть эти замечательные фильмы!

Шоу-бизнес в Telegram

10 июля 2025, 19:52
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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