Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным"

Вопросы
А) Самогонщики
Б) Любовь и голуби
В) Волга-Волга
А) Джентльмены удачи
Б) Мимино
В) Афоня
А) Приключения Электроника
Б) Большая перемена
В) Расписание на послезавтра
А) С легким паром!
Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
В) Карнавальная ночь
А) Старики-разбойники
Б) Берегись автомобиля
В) Двенадцать стульев
Ответы
Проверьте свои знания!
- Б) Любовь и голуби
- В) Афоня
- Б) Большая перемена
- Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
- А) Старики-разбойники
Надеемся, этот тест помог вам вспомнить любимые сцены и, возможно, захотелось пересмотреть эти замечательные фильмы!