Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным"

"Аллочку жду всегда": Березин раскрыл истинный мотив отъезда Пугачевой из России

Диктор Владимир Березин – такой же символ фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", как васильки и Летний амфитеатр. Его красивый бархатный голос всегда звучит на открытии этого праздника музыки, театра и кино. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарным ведущим перед стартом 34-го "Базара". Было время, когда на "Славянском базаре в Витебске" блистала Алла Пугачева.