"Аллочку жду всегда": Березин раскрыл истинный мотив отъезда Пугачевой из России

Диктор Владимир Березин – такой же символ фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", как васильки и Летний амфитеатр. Его красивый бархатный голос всегда звучит на открытии этого праздника музыки, театра и кино. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарным ведущим перед стартом 34-го "Базара".

Было время, когда на "Славянском базаре в Витебске" блистала Алла Пугачева. С ней у Березина сложилась многолетняя дружба. Такая теплая, что Примадонна без приглашения даже пришла на его 50-летие в ресторане гостиницы "Метрополь". И упрекнула диктора, что, мол, тот позвал только ее молодого мужа. "Я так был удивлен и рад, что сказал: "Алла, вас ждет каждый из тех, кто живет здесь, вам особое приглашение не нужно, вы входите в любой наш дом, как и в сердце, без приглашения", – вспоминает Березин.

Тогда Народная артистка принесла в подарок роскошную икорницу из богемского хрусталя, перламутровые ложечки и четыре хрустальные рюмки для водочки. "И как только к нам в дом приходят самые дорогие гости и приносят черную икру, я сразу выставляю на стол подарок от Аллы и ее супруга", – несколько лет назад рассказывал Березин. "А сегодня я перестал пить из этих рюмочек и есть из икорницы – они стоят на видно месте, – сообщил теперь "Дни.ру" ведущий. – Ведь не дай Бог рука дрогнет и разобью, а где я потом возьму?!"

Березин не скрывает, что был бы рад снова увидеть Аллу Борисовну. "Я Аллочку жду всегда, потому что взрослел – а кто-то и рос! – на ее песнях , – пояснил прославленный диктор. – К тому же я такой взрослый дядька, что любовь и конъюнктуру давно не путаю. Вот как полюбил Пугачеву много лет назад, так и люблю до сих пор. У нас с ней были добрые товарищеские отношения, мы друг к другу хорошо относимся".

При этом ему не нравится вся та шумиха, которая началась в обществе и прессы после того, как Пугачева уехала из России. "Она отправилась вслед за своим мужем и детьми – какие тут могут быть вопросы?! – возмущен Березин. – Алла не нуждается в том, чтобы кто-то ее любил".