Тест: вспомни знаменитый фильм СССР по кадру с хлебом

Вопросы
А) Три тополя на Плющихе
Б) Девчата
В) Стряпуха
А) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Б) Завтрак на траве
В) Республика ШКИД
А) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
Б) Джентльмены удачи
В) Афоня
А) Служебный роман
Б) Афоня
В) Мимино
А) Свадьба в Малиновке
Б) Максим Перепелица
В) Только “старики” идут в бой
Правильные ответы
- Б) Девчата
- Б) Завтрак на траве
- Б) Джентльмены удачи
- Б) Афоня
- А) Свадьба в Малиновке
Надеемся, этот тест вызвал у вас приятные воспоминания и, возможно, желание пересмотреть любимые фильмы!