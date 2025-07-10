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Четверг 10 июля

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"Пришлось расстаться": 80-летний Антонов рассказал об оставленной в другом городе семье

"Пришлось расстаться": 80-летний Антонов рассказал об оставленной в другом городе семье
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Специального приза Президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию" в этом году был удостоен Юрий Антонов. Он же удостоился и именной звезды на Аллее звезд у Летнего амфитеатра Витебска.

В 1992 году Юрий Антонов выступал на первом фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". И с тех пор приезжает сюда регулярно. "Меня каждую зиму приглашает президент Александр Григорьевич Лукашенко, и я всегда с радостью откликаюсь", – признался 80-летний маэстро.

Фото: пресс-служба

В Беларуси его считают земляком, ведь Юрий Михайлович родом их города Молодечно. А он сам считает эту страну своей второй родиной.

Фото: пресс-служба

"Начинал я свою музыкальную деятельность в Молодечно, – рассказал Антонов "Дни.ру". – Учился там в музыкальной школе, в музыкальном училище, а потом уехал по распределению в Минск – меня отправили преподавать в музыкальной школе. Но это не мое, и я рванул в другую сторону. В 1964 году был принят на работу в Белорусскую государственную филармонию в качестве артиста эстрады. С тех пор, вот уже 61 год, работаю на сцене как профессиональный актер. Но успеху своей музыкальной деятельности я во многом обязан именно Беларуси".

Фото: пресс-служба

"Я много работал, гастролировал, но пришло время расстаться, – продолжает Антонов. – Делал это с большим сожалением, поскольку семья моя осталась в Минске, а уехал в в Ленинград, где продолжил свою карьеру в качестве солиста ВИА "Поющие гитары".

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10 июля 2025, 16:13
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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