"Пришлось расстаться": 80-летний Антонов рассказал об оставленной в другом городе семье

Специального приза Президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию" в этом году был удостоен Юрий Антонов. Он же удостоился и именной звезды на Аллее звезд у Летнего амфитеатра Витебска.

В 1992 году Юрий Антонов выступал на первом фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". И с тех пор приезжает сюда регулярно. "Меня каждую зиму приглашает президент Александр Григорьевич Лукашенко, и я всегда с радостью откликаюсь", – признался 80-летний маэстро.

В Беларуси его считают земляком, ведь Юрий Михайлович родом их города Молодечно. А он сам считает эту страну своей второй родиной.

"Начинал я свою музыкальную деятельность в Молодечно, – рассказал Антонов "Дни.ру". – Учился там в музыкальной школе, в музыкальном училище, а потом уехал по распределению в Минск – меня отправили преподавать в музыкальной школе. Но это не мое, и я рванул в другую сторону. В 1964 году был принят на работу в Белорусскую государственную филармонию в качестве артиста эстрады. С тех пор, вот уже 61 год, работаю на сцене как профессиональный актер. Но успеху своей музыкальной деятельности я во многом обязан именно Беларуси".

"Я много работал, гастролировал, но пришло время расстаться, – продолжает Антонов. – Делал это с большим сожалением, поскольку семья моя осталась в Минске, а уехал в в Ленинград, где продолжил свою карьеру в качестве солиста ВИА "Поющие гитары".