Понять свое истинное предназначение оказалось так просто – об этом говорил еще Сократ

На протяжении веков люди задаются вопросами о смысле жизни и поиске своего истинного предназначения. Античный философ Сократ дал простой ключ к поиску себя.

Многие люди всю жизнь ищут ответ на очень важный вопрос: в чем мое истинное призвание? Или, говоря проще, в чем мое главное дело жизни? Кажется, что это что-то очень сложное, спрятанное где-то далеко. Но один мудрый человек из древних времен, которого звали Сократ, сказал простую вещь, которая помогает найти этот ответ.

"Чтобы найти себя, думай сам".

Кому-то может показаться: “Ну и что тут такого? Конечно, я думаю”. Но в этих словах Сократа спрятан очень глубокий смысл, который и есть ключ к тому, как понять себя и свое место в жизни.

Почему это правило помогает найти себя?

Совет Сократа — это не про то, как решать задачки по математике. Это про то, как думать своей головой именно о себе и заглядывать внутрь себя. Как это связано с поиском дела жизни?

Вот о чем эта простая фраза:

Не слушай только других. Мир, друзья, семья, телевизор, интернет постоянно показывают, какой надо быть, чего хотеть, какая жизнь “правильная”. Но это их правила! “Думай сам” значит: спроси себя, а я этого хочу? Это мои мечты или чужие?

Мир, друзья, семья, телевизор, интернет постоянно показывают, какой надо быть, чего хотеть, какая жизнь “правильная”. Но это их правила! “Думай сам” значит: спроси себя, а я этого хочу? Это мои мечты или чужие? Смотри внутрь. Твое призвание – это не какая-то роль, которую тебе кто-то даст. Это то, что уже есть в тебе: твои таланты, то, что тебе по-настоящему интересно, от чего у тебя горят глаза и появляется энергия. Чтобы это найти, надо перестать искать ответы снаружи и начать изучать самого себя, просто размышляя.

Твое призвание – это не какая-то роль, которую тебе кто-то даст. Это то, что уже есть в тебе: твои таланты, то, что тебе по-настоящему интересно, от чего у тебя горят глаза и появляется энергия. Чтобы это найти, надо перестать искать ответы снаружи и начать изучать самого себя, просто размышляя. Познай СЕБЯ. Другой известный совет Сократа – “Познай самого себя”. Фраза “Чтобы найти себя, думай сам” – это способ этого самопознания. Только когда ты честно думаешь о том, что чувствуешь, чего боишься, что радует, что получается, не слушая чужие мнения, ты постепенно понимаешь, кто ты, что тебе важно и где ты сможешь сделать что-то по-настоящему свое.

Почему такой простой совет может быть трудным?

Если все так просто, почему же многие не могут найти себя? Дело не в том, что совет сложный, а в том, что его трудно постоянно применять в нашей жизни.

Причины могут быть такими: мы живем в очень шумном мире. Вокруг столько информации, чужих мнений, сравнений в соцсетях. Весь этот “шум” мешает нам услышать свой собственный тихий внутренний голос.

Еще одна причина – страх. Боязно сделать не так, как “принято”, или что тебя не поймут, не одобрят. И, наконец, нас не учили думать о себе так глубоко. Мы привыкли думать о работе, учебе, новостях, но не о том, что происходит в нашей собственной душе, о наших настоящих желаниях и чувствах.

Как начать применять совет Сократа?

Принять совет Сократа– значит начать заниматься собой, своим внутренним миром. Вот что можно делать: