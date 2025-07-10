"Их искусил лукавый": Бурляев высказался о предавших Отечество звездах

Николай Бурляев славится не только патриотизмом, но и принципиальностью. Он не боится называть вещи своими именами, обличать и критиковать. На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" актер снова обозначил свою гражданскую позицию.

После событий февраля 2022 года некоторые российские звезды покинули палестины и уехали на чужбину. Например, Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.

Но Бурляев популярных исполнителей и звездами-то не считает. "Звездами сегодня называют тех, кто звездами вовсе не является, – уверен Николай Петрович. – Звезды ведь должны светить и вести туда, к Всевышнему! А наши "звезды" понижают культурный уровень народа. Все эти короли и императоры на нашей сцены – самопровозглашенные люди. Но как сказано в Евангелии, пусть все их величие вознесется до небес, но оно рассыплется, и не останется о нем следа".

А есть ли шанс, что уехавших артистов в России простят? "Их лукавый искусил, они предали свое Отечество, – убежден Николай Бурлев. – Но вот осознают ли они, насколько нехороший поступок совершили, покажет будущее. Хотя если они покаются, то, может быть, русский народ их и простит. Ведь там, за границей, они просто никому не нужны".

Высказался Бурляев и про состояние российской эстрады. "У меня всегда – и к советской, и к нынешней эстраде было критическое отношение, – уверяет Николай Петрович. – Она пытается меняться, но ведь нужно не только развлекать людей, но и поднимать их душу к Господу Богу".