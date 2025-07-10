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Четверг 10 июля

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Поиск темной материи: что показал эксперимент LUX-ZEPLIN

Поиск темной материи: что показал эксперимент LUX-ZEPLIN
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Темная материя остается одной из величайших загадок современной физики. Она составляет около 85% всей материи во Вселенной, но до сих пор не удается обнаружить ее частицы. Международный проект LUX-ZEPLIN (LZ), проводимый в подземной лаборатории в Южной Дакоте, завершил первую полноценную фазу наблюдений. Хотя сигналы темной материи не были зафиксированы, результаты эксперимента стали важным шагом в изучении физики за пределами Стандартной модели.

Как работает детектор?

Эксперимент LUX-ZEPLIN использует детектор, заполненный более чем 7 тоннами сверхчистого жидкого ксенона. Устройство создано для улавливания редчайших взаимодействий частиц темной материи, таких как WIMP (слабовзаимодействующие массивные частицы), с атомами ксенона. При столкновении частица вызывает слабую вспышку света и высвобождение электронов. Чтобы исключить посторонние сигналы, детектор размещен глубоко под землей и окружен многослойной защитой от фонового излучения.

Рекордная чувствительность

За более чем два года (20 000 часов) наблюдений установка достигла впечатляющей чувствительности, в два раза превышающей предыдущие мировые рекорды. Детектор способен регистрировать взаимодействия с сечением менее 6×10⁻⁴⁹ см² — это в миллиард миллиардов раз меньше площади протона. Такая точность подчеркивает, насколько слабо темная материя взаимодействует с обычной.

Значение пустого результата

Отсутствие сигналов не означает провал. Напротив, результаты эксперимента позволили.

  • Сузить параметры возможных частиц темной материи.
  • Исключить целый класс кандидатов, предсказанных теориями.
  • Уточнить характеристики редких процессов, таких как бета-распад изотопов.

Эти данные помогают ученым корректировать существующие модели и разрабатывать новые гипотезы о природе темной материи.

Команда LUX-ZEPLIN уже готовится к следующей фазе эксперимента. Более длительные наблюдения позволят повысить чувствительность и, возможно, подтвердить или опровергнуть существование таких гипотетических частиц, как темные фотоны или аксионы. Результаты также улучшат точность будущих исследований, приближая науку к разгадке тайн Вселенной.

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10 июля 2025, 14:53
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