Как водохранилища смещают полюса Земли

За последние два века человечество создало тысячи водохранилищ, которые не только изменили ландшафты, но и повлияли на саму планету. Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, раскрывает, как строительство плотин сместило географические полюса Земли и даже понизило уровень Мирового океана.

Почему полюса смещаются

Земная кора, словно тонкая скорлупа, покоится на вязкой мантии. Когда масса на поверхности планеты перераспределяется — например, из-за таяния ледников или накопления воды в водохранилищах, — кора слегка смещается. Это явление называется истинным смещением полюсов. Представьте вращающийся мяч, на который вы приклеили кусок глины: чтобы сохранить равновесие, мяч немного изменит свою ось вращения. То же происходит и с Землей.

Влияние плотин на планету

С 1835 по 2011 год люди построили около 7000 плотин, создав водохранилища, способные дважды заполнить Большой каньон. Эти гигантские резервуары воды вызвали следующие изменения.

Смещение полюсов на 113 сантиметров за 176 лет, из которых 104 сантиметра пришлось на XX век.

Понижение уровня Мирового океана на 21 миллиметр за счет удержания воды на суше.

Два этапа смещения полюсов: с 1835 по 1954 год полюса двигались из-за плотин в Северной Америке и Европе, а с 1954 по 2011 год — из-за строительства дамб в Азии и Восточной Африке.

Как проводили исследование

Ученые, под руководством аспирантки Гарвардского университета Наташи Валенсич, проанализировали глобальную базу данных 6862 плотин. Они изучили, где расположены дамбы и сколько воды они удерживают. Выяснилось, что накопление воды в водохранилищах перераспределяет массу планеты, влияя на положение оси вращения.

Смещение полюсов на метр не приведет к катастрофам, но оно показывает, как человеческая деятельность влияет на Землю. Водохранилища удерживают четверть воды, которая могла бы повысить уровень Мирового океана. Это важно учитывать при прогнозировании изменений климата и повышения уровня моря, которое происходит неравномерно по миру.

Исследование подчеркивает необходимость учитывать водохранилища в климатических моделях. Понимание того, как дамбы влияют на планету, поможет ученым точнее предсказывать будущее Земли. Ведь даже небольшие изменения, вызванные человеком, могут иметь глобальные последствия.