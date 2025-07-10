Как водохранилища смещают полюса Земли

Почему полюса смещаются
Земная кора, словно тонкая скорлупа, покоится на вязкой мантии. Когда масса на поверхности планеты перераспределяется — например, из-за таяния ледников или накопления воды в водохранилищах, — кора слегка смещается. Это явление называется истинным смещением полюсов. Представьте вращающийся мяч, на который вы приклеили кусок глины: чтобы сохранить равновесие, мяч немного изменит свою ось вращения. То же происходит и с Землей.
Влияние плотин на планету
С 1835 по 2011 год люди построили около 7000 плотин, создав водохранилища, способные дважды заполнить Большой каньон. Эти гигантские резервуары воды вызвали следующие изменения.
- Смещение полюсов на 113 сантиметров за 176 лет, из которых 104 сантиметра пришлось на XX век.
- Понижение уровня Мирового океана на 21 миллиметр за счет удержания воды на суше.
- Два этапа смещения полюсов: с 1835 по 1954 год полюса двигались из-за плотин в Северной Америке и Европе, а с 1954 по 2011 год — из-за строительства дамб в Азии и Восточной Африке.
Как проводили исследование
Ученые, под руководством аспирантки Гарвардского университета Наташи Валенсич, проанализировали глобальную базу данных 6862 плотин. Они изучили, где расположены дамбы и сколько воды они удерживают. Выяснилось, что накопление воды в водохранилищах перераспределяет массу планеты, влияя на положение оси вращения.
Смещение полюсов на метр не приведет к катастрофам, но оно показывает, как человеческая деятельность влияет на Землю. Водохранилища удерживают четверть воды, которая могла бы повысить уровень Мирового океана. Это важно учитывать при прогнозировании изменений климата и повышения уровня моря, которое происходит неравномерно по миру.
Исследование подчеркивает необходимость учитывать водохранилища в климатических моделях. Понимание того, как дамбы влияют на планету, поможет ученым точнее предсказывать будущее Земли. Ведь даже небольшие изменения, вызванные человеком, могут иметь глобальные последствия.