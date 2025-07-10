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Четверг 10 июля

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Люди ахнули: Ольга Бузова без бюстгальтера потрясла сочными вишенками

Люди ахнули: Ольга Бузова без бюстгальтера потрясла сочными вишенками
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В Беларуси открывается 34-й фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Одной из сенсаций культурного форума стало появление на нем Ольги Бузовой, которую многие помнят по телешоу "Дом-2".

Ольга Бузова приехала в Витебск на поезде. "На удивление, я очень хорошо спала в вагоне, – призналась звезда "Дни.ру". – Вчера в Москве была такая жара, что меня под вечер разморило, и когда утром в поезде прозвонил будильник, дажене сразу поняла, где я".

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов

Бузова привезла с собой огромный чемодан нарядов. "Поскольку я ведущая плюс у меня сольное выступление, поэтому мы со стилистом тщательно придумали каждый образ. Концепция во всем – даже в прическе и макияже! У меня по четыре образа плюс пятый запасной – всегда есть нычка. Потому что никогда не знаешь, как скажутся на фигуре драники, вдруг там утяжка больше не сработает", – призналась Ольга.

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов

Отдохнув пару часов, Бузова пошла на репетицию церемонии открытия, где была ведущей молодежного блока. И пришла она в облегающем топике без бюстгальтера. Сквозь ткань видны были сочные вишенки. Казалось, что все мужчины смотрят на разведенную Бузову и ее прелести, и все ее хотят. "Где, где эти мужчины?" – оживилась поющая ведущая. Яркая, сексуальная, она всех затмила даже без макияжа и концертного наряда.

Шоу-бизнес в Telegram

10 июля 2025, 14:02
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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