Люди ахнули: Ольга Бузова без бюстгальтера потрясла сочными вишенками

В Беларуси открывается 34-й фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Одной из сенсаций культурного форума стало появление на нем Ольги Бузовой, которую многие помнят по телешоу "Дом-2".

Ольга Бузова приехала в Витебск на поезде. "На удивление, я очень хорошо спала в вагоне, – призналась звезда "Дни.ру". – Вчера в Москве была такая жара, что меня под вечер разморило, и когда утром в поезде прозвонил будильник, дажене сразу поняла, где я".

Бузова привезла с собой огромный чемодан нарядов. "Поскольку я ведущая плюс у меня сольное выступление, поэтому мы со стилистом тщательно придумали каждый образ. Концепция во всем – даже в прическе и макияже! У меня по четыре образа плюс пятый запасной – всегда есть нычка. Потому что никогда не знаешь, как скажутся на фигуре драники, вдруг там утяжка больше не сработает", – призналась Ольга.

Отдохнув пару часов, Бузова пошла на репетицию церемонии открытия, где была ведущей молодежного блока. И пришла она в облегающем топике без бюстгальтера. Сквозь ткань видны были сочные вишенки. Казалось, что все мужчины смотрят на разведенную Бузову и ее прелести, и все ее хотят. "Где, где эти мужчины?" – оживилась поющая ведущая. Яркая, сексуальная, она всех затмила даже без макияжа и концертного наряда.