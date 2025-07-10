Дочь Ирины Шейк подверглась нападению папарацци – инцидент обернулся катастрофой

Недавний семейный ужин Ирины Шейк и ее дочери Леи в стамбульском ресторане стал настоящей катастрофой.

Модель, известная своей стойкостью к вниманию со стороны прессы, оказалась в центре внимания, которое оказалось слишком тяжелым для ее маленькой дочери. В то время как Ирина привыкла к вспышкам фотокамер, восьмилетняя Лея столкнулась с настоящим стрессом.

Нападение папарацци

По словам очевидцев, выход из ресторана напоминал экстренное бегство. Турецкие папарацци, как всегда, проявили чрезмерную настойчивость, окружив вход в заведение. Ирина, не дожидаясь охраны, стремительно покинула ресторан, пытаясь скрыть свое лицо под пиджаком. За ней поспешила Лея, которая, видимо, не понимала, что происходит, и в какой-то момент просто не выдержала напряжения, отмечает женский журнал Клео.ру.

Эмоции маленькой Леи

Ситуация стала критической, когда Лея, цепляясь за подол платья мамы, расплакалась прямо на улице. В этот момент многие прохожие и поклонники модели почувствовали всю тяжесть происходящего. Неудивительно, что маленькая девочка оказалась в шоке от такого внимания. Для нее это был не просто выход из ресторана, а настоящий стресс.

Реакция общественности

Поклонники Ирины Шейк активно обсуждают инцидент в социальных сетях. Многие из них выразили недовольство по поводу поведения папарацци и призвали к уважению личного пространства звезд. В комментариях звучат мнения о том, что даже знаменитости имеют право на приватность, особенно когда дело касается их детей. Общество стало более чутким к подобным ситуациям, и такие инциденты вызывают широкий общественный резонанс.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ирина Шейк завершила сделку по продаже своей квартиры в Нью-Йорке. Знаменитость получила за нее 265 миллионов рублей.

Шейк приобрела этот объект в 2010 году за 1,96 миллиона долларов, когда она была в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду. За годы владения недвижимостью модель сделала множество улучшений, превратив ее в стильное и комфортное пространство.

В прошлом году Ирина выставила квартиру на продажу за 4,2 миллиона долларов, но спрос оказался ниже ожиданий, и ей пришлось снизить цену до 3,25 миллиона долларов. Квартира площадью 225 квадратных метров отличается роскошными деталями: дубовые полы, панорамные окна и потолки высотой 3,5 метра создают атмосферу простора и света.