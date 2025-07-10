С 1 июля полностью запрещены такие скважины на дачном участке – нарушения влекут последствия

С 1 июля вступают в силу новые требования к водопользованию, которые затрагивают владельцев дачных участков и частных домов.

Многие дачники оказались в неожиданной ситуации, когда их скважины могут стать незаконными. Разберемся, какие именно скважины подлежат ликвидации, и как избежать штрафов.

Какие скважины теперь вне закона?

Согласно новым правилам, под полным запретом оказываются:

🔹 Артезианские скважины: частным лицам запрещено их бурение и использование.

🔹 Скважины глубже 5 метров, если они затрагивают общие водоносные горизонты.

Тем не менее, существуют исключения. Можно оставить без оформления:

🔹 Мелкие скважины (до 5 метров), которые также называют "верховодками", а также колодцы.

Почему ужесточили контроль?

С 2020 года для использования недр необходимо уплачивать налог, однако многие владельцы частных скважин игнорировали это требование. В результате власти решили взять ситуацию под контроль и начать активные проверки.

Теперь штрафы для физических лиц составляют от 3 до 5 тысяч рублей, а для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и организаций могут достигать миллиона рублей. Важно отметить, что даже если ваша скважина работает более 10 лет, ее все равно нужно легализовать.

Как легализовать скважину?

Если ваша скважина глубже 5 метров, вам следует предпринять следующие шаги:

1. Замерьте глубину: Если она составляет до 5 метров, можете не беспокоиться. Если глубже — переходите к следующему шагу.

2. Оформляйте лицензию: Для легализации скважины нужно:

– Подать заявление в Роснедра.

– Провести экспертизу для оценки запасов воды.

– Установить счетчик и начать уплату налога.

3. Если не хотите возиться: Вы можете демонтировать скважину самостоятельно или обратиться к подрядчикам. Стоимость демонтажа начинается от 15 тысяч рублей.

Что будет, если проигнорировать новые правила?

Игнорирование новых требований может повлечь за собой серьезные последствия:

🔴 Штрафы и принудительный демонтаж скважины.

🔴 Блокировка доступа к воде по решению суда.

🔴 Проблемы при продаже участка: нелегальную скважину придется узаконить.

Вывод: что делать владельцам?

Чтобы избежать неприятностей, владельцам дачных участков следует:

✅ Проверить глубину своей скважины.

✅ Если она превышает 5 метров — принять меры для легализации или демонтажа.

✅ Не дожидаться проверок — штрафы могут прийти внезапно.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать проблем с законом и сохранить свою дачу в порядке.