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Четверг 10 июля

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Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героем на шашлыках

Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героем на шашлыках
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Предлагает вам пройти тест, который проверит вашу память о культовых советских фильмах.

Вопросы будут связаны с сценами, где герои жарят мясо, смеются и обсуждают важные жизненные вопросы под шорох углей. Сможете ли вы вспомнить, из какого фильма эти кадры?

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Служебный роман"

Б) "Самогонщики"

В) "Пес Барбос и необычный кросс"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Берегись автомобиля"

В) "Любовь и голуби"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Мама"

Б) "Мой ласковый и нежный зверь"

В) "Москва слезам не верит"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В) "В бой идут одни старики"

Правильные ответы:

1. — В) "Пес Барбос и необычный кросс"

2. — А) "Москва слезам не верит"

3. — В) "Москва слезам не верит"

4. — Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

Шоу-бизнес в Telegram

10 июля 2025, 09:28
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965)
Дни.ру✓ Надежный источник

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