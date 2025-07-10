Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героем на шашлыках

Омар Хайям назвал единственный способ найти настоящих друзей – запомните это навсегда

Поиск настоящих друзей – это вопрос, который волнует человечество на протяжении веков. Люди стремятся к близости и пониманию, но часто сталкиваются с разочарованиями и предательствами.