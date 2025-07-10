Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героем на шашлыках

Вопросы будут связаны с сценами, где герои жарят мясо, смеются и обсуждают важные жизненные вопросы под шорох углей. Сможете ли вы вспомнить, из какого фильма эти кадры?
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Служебный роман"
Б) "Самогонщики"
В) "Пес Барбос и необычный кросс"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Берегись автомобиля"
В) "Любовь и голуби"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Мама"
Б) "Мой ласковый и нежный зверь"
В) "Москва слезам не верит"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В) "В бой идут одни старики"
Правильные ответы:
1. — В) "Пес Барбос и необычный кросс"
2. — А) "Москва слезам не верит"
3. — В) "Москва слезам не верит"
4. — Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
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