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Среда 9 июля

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Не стало известного российского педагога – ученики оплакивают мудрую наставницу

Не стало известного российского педагога – ученики оплакивают мудрую наставницу
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Мир педагогики понес тяжелую утрату.

Ушла из жизни Людмила Павловна Власова, кандидат биологических наук, заслуженный работник образования Карелии и России. Об этом печальном событии сообщила кафедра педагогики и психологии детства Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), где Людмила Власова работала с 1975 года.

Долгий путь в образовании

Людмила Власова оставила значимый след в образовательной системе республики. На протяжении 25 лет она бессменно возглавляла факультет дошкольного образования, начиная с 1987 года. Под ее руководством факультет не только развивался, но и внедрял новые направления подготовки, включая преподавание карельского и вепсского языков. С 1998 года по ее инициативе началось обучение студентов жестовому языку, что стало важным шагом к инклюзивному образованию.

Лидер и наставник

За время своей работы Людмила Павловна зарекомендовала себя как чуткий и талантливый педагог, а также рассудительный наставник. Ее коллеги отмечают, что она всегда была готова оказать помощь и поддержку своим ученикам и коллегам. «Людмила Павловна была замечательным руководителем и светлым человеком, отличавшимся глубокой человечностью и оптимизмом», — говорится в официальном сообщении кафедры.

Под ее руководством были лицензированы три новые специальности, что свидетельствует о ее стремлении к развитию образовательных программ и повышению качества подготовки будущих специалистов.

Память о Людмиле Власовой

Педагогический коллектив кафедры педагогики и психологии детства выразил искренние соболезнования родным и близким Людмилы Павловны. Ее вклад в образование и воспитание подрастающего поколения трудно переоценить. Она оставила после себя не только многочисленные достижения, но и теплые воспоминания о себе как о человеке, который вдохновлял других на развитие и самосовершенствование.

О дате и времени прощания с Людмилой Власовой будет сообщено позже. Ее жизнь и работа навсегда останутся в сердцах тех, кто имел счастье знать ее и учиться у нее. Людмила Павловна стала символом преданности профессии и любви к своему делу, что делает ее уход особенно горьким для всех, кто был с ней знаком.

Уход Людмилы Власовой — это не только потеря для ее семьи и друзей, но и для всего педагогического сообщества Карелии. Ее наследие будет жить в сердцах тех, кто продолжит ее дело, сохраняя традиции и ценности, которые она прививала своим ученикам.

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10 июля 2025, 00:16
Фото: Freepik
Кафедра педагогики и психологии детства ПетрГУ✓ Надежный источник

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