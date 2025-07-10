Что опасно делать 10 июля в Оленье полнолуние – ценные советы астролога

10 июля россияне смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – Оленье полнолуние.

В этот день Луна будет находиться в зените, создавая иллюзию увеличенного размера. Полнолуние пройдет в знаке Козерога, что окажет влияние на карьерные и деловые сферы жизни. В этой статье мы расскажем, что можно и нельзя делать в этот период, а также о том, как правильно наблюдать за этим явлением.

Что такое полнолуние

Полнолуние — это астрономическое событие, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая ее поверхность. Каждый месяц происходит полнолуние, когда Луна достигает своего максимального размера на ночном небосклоне. Цикл Луны длится около 30 дней, из которых первые 15 — это фаза нарастания, а остальные 15 — убывания. В июле Луна будет казаться особенно крупной из-за оптического эффекта, связанного с ее низким положением на горизонте.

Почему Луну 10 июля называют Оленьей

Название "Оленья Луна" корнями уходит в традиции коренных народов Северной Америки. Они давали названия каждому полнолунию, что помогало отслеживать смену сезонов. Июльская Луна получила это имя из-за активного роста рогов у молодых оленей в это время года.

Влияние Оленьего полнолуния на жизнь людей

Астролог Борис Зак отмечает, что полнолуние 10 июля произойдет на оси Козерог — Рак. Козерог ассоциируется с карьерными достижениями и общественным признанием. В этот период люди могут стремиться к повышению ответственности и завершению текущих проектов. Однако стоит помнить о сдержанности Козерога, что может затруднить выражение эмоций.

Что можно делать в полнолуние 10 июля

В этот день астролог рекомендует подвести итоги своих достижений и поставить новые цели. Это подходящее время для наведения порядка как в личной жизни, так и в делах. Завершение старых проектов и начало новых также будет удачным решением. Не забывайте о своих границах и учитесь говорить «нет», если это необходимо.

Что нельзя делать в полнолуние 10 июля

Полнолуние не подходит для спонтанных решений и излишней строгости к окружающим. Важно быть мягче с близкими и избегать давления на них. Не стоит принимать поспешные решения или перекладывать ответственность на других. Этот период требует внимательности и осторожности в действиях.

Когда и где можно увидеть полнолуние 10 июля

Фаза полной Луны наступит 10 июля в 23:39 по московскому времени. Наблюдать за ней можно до утра 11 июля с любой точки планеты при условии хорошей видимости. Для более детального наблюдения рекомендуется использовать бинокль или телескоп.

Фазы Луны в июле

• Растущая Луна: 1–9 июля

• Полнолуние: 10 июля

• Убывающая Луна: 11–23 июля

• Новолуние: 24 июля

• Растущая Луна: 25–31 июля

Оленье полнолуние 10 июля — это не только красивое астрономическое явление, но и важный период для личностного роста и профессиональных достижений. Следуя рекомендациям астрологов и учитывая влияние Луны, вы сможете максимально эффективно использовать этот период для достижения своих целей.