34 года назад вышел советский фильм "Гений" – роль мошенника изменила жизнь Александра Абдулова

1 июля 1991 года на экраны вышел советский фильм "Гений". Картина стала настоящим событием в мире кино и изменила жизнь Александра Абдулова.

Сценарий для фильма был написан Игорем Агеевым, который вдохновился репортажем о талантливом инженере, оказавшемся на обочине жизни, несмотря на свои выдающиеся способности. Инженер, обклеивший стены своего туалета авторскими свидетельствами на свои изобретения, стал символом многих гениев, которые оказались невостребованными в эпоху "Перестройки".

Агеева поразила несправедливость, с которой сталкивались такие люди, и он решил создать историю о советском инженере Сергее Ненашеве, который использует свой ум для обмана жуликов и бизнесменов, одновременно ведя овощную палатку. Так Ненашев и получил прозвище "Картофельный папа".

Интересные факты о фильме "Гений":

1. Жертва Костика. Интересно, что актер Сергей Проханов настоял на изменении сценария, чтобы подчеркнуть важность наказания зла. Это добавляет глубину персонажу и показывает, как важно для него было завершить историю с моральным посланием.

2. Съемки в разных городах. Это создает уникальную атмосферу фильма. Скрытая съемка на сенном рынке демонстрирует креативный подход команды к созданию реалистичных сцен.

3. Элита Москвы. Включение в сюжет реальных людей, например, Олега Газманова, придает фильму дополнительную достоверность и интерес. Это также подчеркивает социальный контекст и круги, в которых вращаются главные герои.

4. Роль Марии Смоктуновской. Забавно, что она готовилась к своей роли так основательно, посещая курсы парикмахеров. Это показывает ее серьезный подход к актерству, несмотря на небольшую роль.

5. Реальные бойцы ОМОНа. Использование настоящих бойцов для съемок штурма добавляет фильму напряженности и реализма.

6. Исторический контекст гостиницы "Ленинград". Интересно знать, что гостиница пережила такие трагические события в том же году. Это придает дополнительный исторический контекст сцене встречи Ненашева с Принцем.

Актерский состав фильма:

1. Александр Абдулов Сергей Владимирович Ненашев, он же "Картофельный папа" и "Гений"

2. Лариса Белогурова — Настя Смирнова

3. Юрий Кузнецов — Андрей Сергеевич Кузьмин, майор милиции

4. Иннокентий Смоктуновский — "главарь мафии Гиля, он же "Принц"

5. Виктор Ильичев Макар, компаньон Сергея, жулик

6. Аркадий Коваль Пьер, компаньон Сергея, жулик

7. Сергей Проханов — Костик, бывший компаньон Сергея, жулик, перешедший к "Принцу"

Судьба Александра Абдулова после выхода фильма

Александр Абдулов проявил себя как актер-импровизатор. Некоторые его импровизации стали знаковыми для фильма. Например, фраза "Что нам говорил дедушка Ленин? Учиться, учиться и учиться. И тогда у тебя будет много денежков" была добавлена им в шуточном ключе. Также известна фраза "Страна непуганых идиотов", произнесенная Абдуловым на дереве — она не была прописана в сценарии, но впоследствии стала культовой.

После съемок жизнь Александра Абдулова кардинально изменилась. В реальной жизни к актеру обращались представители криминального мира, которые не могли отделить экранный образ от личность артиста. Харизма Абдулова была настолько яркой, что характер его персонажей многие воспринимали за чистую монету.

Выдающий фильм "Гений" стал не только успешным проектом в советском кино, но и изменил судьбу Александра Абдулова. Его игра в роли Сергия Ненашева позволила ему раскрыть новые грани своего таланта и завоевать сердца зрителей. Фильм стал символом времени и оставил заметный след в истории кинематографа страны.