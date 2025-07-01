ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране

Советское кино — целая эпоха, запечатленная в ярких образах, которые до сих пор живут в сердцах зрителей. От искрометных комедий Леонида Гайдая до глубоких драм, советские картины подарили нам персонажей, ставших настоящими символами своего времени. Их жесты, костюмы и харизма сделали сцены незабываемыми, а многие кадры превратились в культурное наследие.
А вот автомобили в советских фильмах — не просто транспорт, а настоящие символы эпохи! "Волга", "Победа", "Жигули" и другие машины часто становились частью сюжета, отражая дух времени. Угадайте знаменитый советский фильм по кадру с культовым автомобилем в нашем увлекательном тесте!
Вопросы:
Угадайте, из какого это фильма
А. "Берегись автомобиля";
Б. "Бриллиантовая рука";
В. "Кавказская пленница".
2). Угадайте, из какого это фильма
А. "Три плюс два";
Б. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика";
В. "Иван Васильевич меняет профессию".
3) Угадайте, из какого это фильма
А. "Джентльмены удачи";
Б. "Служебный роман";
В. "Мимино".
4) Угадайте, из какого это фильма
А. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!";
Б. "Зигзаг удачи";
В. "Двенадцать стульев".
5) Угадайте, из какого это фильма
А. "Кавказская пленница";
Б. "Девчата";
В. "Я шагаю по Москве".
6) Угадайте, из какого это фильма
А. "Москва слезам не верит";
Б. "Белое солнце пустыни";
В. "Королева бензоколонки".
Правильные ответы:
1. А. "Берегись автомобиля";
2. А. "Три плюс два";
3. А. "Джентльмены удачи";
4. А. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!";
5. А. "Кавказская пленница";
6. В. "Королева бензоколонки";
Угадали все 6 советских фильмов? Вы настоящий знаток советского кино, браво!
Совершили только одну ошибку? Отличный результат, вы почти эксперт!
Допустили больше одной ошибки? Попробуйте еще раз, и культовые автомобили приведут вас к победе!