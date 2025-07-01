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Вторник 1 июля

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ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране

ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране
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Погрузитесь в атмосферу советского кино и угадайте культовые авто из любимых фильмов. Проверьте, насколько хорошо вы помните машины, ставшие легендой.

Советское кино — целая эпоха, запечатленная в ярких образах, которые до сих пор живут в сердцах зрителей. От искрометных комедий Леонида Гайдая до глубоких драм, советские картины подарили нам персонажей, ставших настоящими символами своего времени. Их жесты, костюмы и харизма сделали сцены незабываемыми, а многие кадры превратились в культурное наследие.

А вот автомобили в советских фильмах — не просто транспорт, а настоящие символы эпохи! "Волга", "Победа", "Жигули" и другие машины часто становились частью сюжета, отражая дух времени. Угадайте знаменитый советский фильм по кадру с культовым автомобилем в нашем увлекательном тесте!

Вопросы:

  1. Угадайте, из какого это фильма

Фото: кадр из фильма

А. "Берегись автомобиля";

Б. "Бриллиантовая рука";

В. "Кавказская пленница".

2). Угадайте, из какого это фильма

Фото: кадр из фильма

А. "Три плюс два";

Б. "Операция «Ы» и другие приключения Шурика";

В. "Иван Васильевич меняет профессию".

3) Угадайте, из какого это фильма

Фото: кадр из фильма

А. "Джентльмены удачи";

Б. "Служебный роман";

В. "Мимино".

4) Угадайте, из какого это фильма

Фото: кадр из фильма

А. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!";

Б. "Зигзаг удачи";

В. "Двенадцать стульев".

5) Угадайте, из какого это фильма

Фото: кадр из фильма

А. "Кавказская пленница";

Б. "Девчата";

В. "Я шагаю по Москве".

6) Угадайте, из какого это фильма

Фото: кадр из фильма

А. "Москва слезам не верит";

Б. "Белое солнце пустыни";

В. "Королева бензоколонки".

Правильные ответы:

1. А. "Берегись автомобиля";

2. А. "Три плюс два";

3. А. "Джентльмены удачи";

4. А. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!";

5. А. "Кавказская пленница";

6. В. "Королева бензоколонки";

Угадали все 6 советских фильмов? Вы настоящий знаток советского кино, браво!

Совершили только одну ошибку? Отличный результат, вы почти эксперт!

Допустили больше одной ошибки? Попробуйте еще раз, и культовые автомобили приведут вас к победе!

Шоу-бизнес в Telegram

1 июля 2025, 19:33
Фото: кадр из фильма "Операция "Ы"
Дни.ру✓ Надежный источник

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