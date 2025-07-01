ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране

1.
А. "Сказка о потерянном времени";
Б. "Бронзовая птица";
В. "Подкидыш".
2.
А. "Королевство кривых зеркал";
Б. "Там, на неведомых дорожках…"
В. "После дождичка, в четверг".
3 .
А. "Старик Хоттабыч";
Б. "Айболит-66";
В. "Рыжий, честный, влюбленный".
4.
А. "Уроки французского";
Б. "Сказка о Звездном мальчике";
В. "Приключения желтого чемоданчика".
5.
А. "Новогодние приключения Маши и Вити";
Б ."Сказки старого волшебника";
В. "Выше радуги".
6.
А. "Усатый нянь";
Б. "Москва-Кассиопея";
В. "Приключения Петрова и Васечкина".
7.
А. "Республика ШКИД";
Б. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен";
В. "Макар-следопыт".
ОТВЕТЫ
1. В. "Подкидыш";
2. А. "Королевство кривых зеркал";
3. А. "Старик Хоттабыч";
4. В. "Приключения желтого чемоданчика";
5. А. "Новогодние приключения Маши и Вити";
6. В. "Приключения Петрова и Васечкина";
7. Б. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".