ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране

Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера

На 97-м году жизни не стало известного шотландского телеведущего и актера Сэнди Галя. Прославленный деятель ушел в родном доме в городе Кент. Галь оставил значительный след в мире телевидения и кино, став одним из самых узнаваемых лиц в своей области.