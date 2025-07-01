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Вторник 1 июля

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ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране

ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране
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Сложнее всего в кино снимать животных и детей. Однако кадры с ними всегда кажутся наиболее искренними и добрыми. Попробуйте угадать советский фильм по ребенку на экране!

1. Фото: кадр из фильма

А. "Сказка о потерянном времени";

Б. "Бронзовая птица";

В. "Подкидыш".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Королевство кривых зеркал";

Б. "Там, на неведомых дорожках…"

В. "После дождичка, в четверг".

3 .Фото: Дни.ру

А. "Старик Хоттабыч";

Б. "Айболит-66";

В. "Рыжий, честный, влюбленный".

4. Фото: Дни.ру

А. "Уроки французского";

Б. "Сказка о Звездном мальчике";

В. "Приключения желтого чемоданчика".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Новогодние приключения Маши и Вити";

Б ."Сказки старого волшебника";

В. "Выше радуги".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Усатый нянь";

Б. "Москва-Кассиопея";

В. "Приключения Петрова и Васечкина".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Республика ШКИД";

Б. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен";

В. "Макар-следопыт".


ОТВЕТЫ

1. В. "Подкидыш";

2. А. "Королевство кривых зеркал";

3. А. "Старик Хоттабыч";

4. В. "Приключения желтого чемоданчика";

5. А. "Новогодние приключения Маши и Вити";

6. В. "Приключения Петрова и Васечкина";

7. Б. "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Шоу-бизнес в Telegram

1 июля 2025, 16:21
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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