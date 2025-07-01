"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей

В сентябре в московском Театре Эстрады состоится премьера долгожданного мюзикла "Вальс-Бостон", созданного на основе песен Александра Розенбаума. У него много сюжетных композиций, благодаря которым и удалось создать захватывающий и атмосферный музыкальный спектакль.

Александр Розенбаум по образованию врач. Он пришел в музыку в 30 лет, уже отработав врачом-реаниматологом ленинградской станции скорой помощи. В сентябре ему исполнится 74. Но популярный и любимый народом артист и в этом возрасте продолжает работать над собой и развиваться! Его потрясающей работоспособности можно позавидовать и взять за образец для подражания!

"Как только ты успокоился, сел в кресло и сказал: "Я – король", то все, прощайся с жизнью, – убежден Александр Яковлевич. – Это большая беда многих людей, особенно в творческом мире. Таким я сразу говорю: "Будь здоров!" Поэтому я хочу даже на 74-м году постоянно совершенствоваться. Например, в вокале, в зависимости от возраста. Хочется изучать какие-то примочки для инструментов, чтобы еще круче зазвучать. Да сами звуки новые открывать! Ведь поэт – это не тот, кто пишет, а тот, кто слышит! Только тогда, когда ты постоянно постигаешь что-то новое и движешься вверх, сможешь существовать в творчестве и в жизни".

А как знакомо ли ему профессиональное выгорание? "Выгорания в любимом деле никакого быть не может, – убежден артист. – Ты просто на него не имеешь права! Либо ты работаешь, либо уходишь на пенсию. Ты не можешь выходить к людям выгоревшим – иначе сиди дома"