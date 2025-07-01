Страна оплакивает легендарного поэта 90-х Тесты Люди несут цветы к дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Вторник 1 июля

14:07"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей 13:22На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут 13:22Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини 12:53Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды 12:28Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров! 12:07Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера 11:51Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу 11:40ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном 11:39В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу 11:04Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 10:42В Москве определили самую финансово грамотную семью 10:20В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики 09:50На природных территориях Москвы обосновались бобры и ондатры 06:27Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР 03:34Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят 00:16Не стало работавшего с Сарой Джессикой Паркер режиссера – еще одна невосполнимая потеря для мира 21:07Андрей Воробьев: доступная среда должна быть нормой – от подъезда до парка 16:31Как беременная Муцениеце готовится к родам – йога, пилатес, отказ от сахара 16:17Люди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 16:05Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 15:57Животных Московского зоопарка теперь можно поддержать во время онлайн-эфиров 15:46Как создавались спецэффекты в кино СССР – эти фильмы опередили свое время на годы 14:54Не стало тренера, оставившего след в истории российского спорта – еще одна большая потеря 14:52Загсы Москвы проведут выездную регистрацию брака во время круиза по Москве-реке 14:27Москвичей пригласили в проект по улучшению транспортной инфраструктуры 13:44Как в парках столицы заботятся о сохранении биоразнообразия птиц и животных 13:35В "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль для всей семьи "Игры Москвы" 13:01Школьники из Москвы стали победителями международной географической олимпиады 12:45Универмаг "Лето" проекта "Лето в Москве" подготовил увлекательную программу на июль 12:37Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской 12:24Большая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни 12:23В национальном парке "Лосиный Остров" выпустили в природу краснокнижных зайцев 12:06На месте Московского монорельса появится высотный парк 11:19Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером 10:52Не стало влиятельного народного артиста – близкие оплакивают любимого отца, мужа и учителя 10:37ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране 06:23Что нельзя делать 30 июня, в Мануил Солнцестой и Савелий, чтобы не привлекать злые силы 03:02Портрет эпохи: 5 книг, которые расскажут о жизни людей из прошлого 00:06Куда сходить в Москве: афиша с 30 июня по 7 июля 16:2444 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 15:11Потеря для мира кино и телевидения – не стало выдающейся актрисы 14:27Тест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике 10:27Как отличить оригинальную трендовую игрушку Лабубу от дешевой подделки – 5 явных признаков 06:43Что нельзя делать в день Тихона 29 июня, который называют Тихий – история, приметы и традиции 03:41Приключения, мистика и любовь – 5 книг для чтения на каникулах 23:09Прославленная звезда немецкой сцены официально расписалась в России 22:39Не стало любимого миллионами писателя и мыслителя – невосполнимая потеря для мировой культуры 20:24Мир прощается с культурным деятелем цыганской общины – еще одна потеря 18:58В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали 16:09Тест: угадайте мультфильмы из СССР про насекомых по 1 кадру – кузнечики, мухи и гусенички
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей

"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей
72

В сентябре в московском Театре Эстрады состоится премьера долгожданного мюзикла "Вальс-Бостон", созданного на основе песен Александра Розенбаума. У него много сюжетных композиций, благодаря которым и удалось создать захватывающий и атмосферный музыкальный спектакль.

Александр Розенбаум по образованию врач. Он пришел в музыку в 30 лет, уже отработав врачом-реаниматологом ленинградской станции скорой помощи. В сентябре ему исполнится 74. Но популярный и любимый народом артист и в этом возрасте продолжает работать над собой и развиваться! Его потрясающей работоспособности можно позавидовать и взять за образец для подражания!

"Как только ты успокоился, сел в кресло и сказал: "Я – король", то все, прощайся с жизнью, – убежден Александр Яковлевич. – Это большая беда многих людей, особенно в творческом мире. Таким я сразу говорю: "Будь здоров!" Поэтому я хочу даже на 74-м году постоянно совершенствоваться. Например, в вокале, в зависимости от возраста. Хочется изучать какие-то примочки для инструментов, чтобы еще круче зазвучать. Да сами звуки новые открывать! Ведь поэт – это не тот, кто пишет, а тот, кто слышит! Только тогда, когда ты постоянно постигаешь что-то новое и движешься вверх, сможешь существовать в творчестве и в жизни".

А как знакомо ли ему профессиональное выгорание? "Выгорания в любимом деле никакого быть не может, – убежден артист. – Ты просто на него не имеешь права! Либо ты работаешь, либо уходишь на пенсию. Ты не можешь выходить к людям выгоревшим – иначе сиди дома"

Шоу-бизнес в Telegram

1 июля 2025, 14:07
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Откровения Александра Розенбаума: "Решил работать до гробовой доски!"

Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини

Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини
Несмотря на стереотипы о дефиците, советская эпоха подарила нам множество ярких и запоминающихся образов. Женщины в кино тех времен не только следили за модой, но и активно использовали ювелирные украшения, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера

Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера
На 97-м году жизни не стало известного шотландского телеведущего и актера Сэнди Галя. Прославленный деятель ушел в родном доме в городе Кент. Галь оставил значительный след в мире телевидения и кино, став одним из самых узнаваемых лиц в своей области.

Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу

Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу
1 июля отмечается как Ярилин день, который посвящен славянскому богу Яриле – символу жизненной силы и огня. Этот праздник знаменует собой пик солнечной активности, когда природа достигает своего зрелого состояния.

ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном

ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном
Изобретатель Александр Грэм Белл получил патент на первый телефонный аппарат 7 марта 1876 года в США. Он назвал свое изобретение "усовершенствованной моделью телеграфа". Сегодня телефон можно встретить в кадре многих лент. Попробуйте их угадать при помощи простого теста! 1.

Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун

Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун
Актер театра и кино, сценарист, театральный режиссер, мим, педагог, один из реформаторов современного циркового искусства страны – мир прощается с легендой. Царствие небесное! Он родился в 1944-м.

Выбор читателей

30/06ПндНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 30/06ПндШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером 29/06Вск44 года назад вышел советский фильм "Не бойся, я с тобой" – как картина перевернула кино в СССР 30/06ПндТест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской 30/06ПндЛюди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 29/06ВскТест: угадайте фильмы из СССР по головокружительной фигуре актрисы в купальнике