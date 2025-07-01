Мари Краймбрери потеряла почти миллион при установке кухни – певица допустила 3 грубые ошибки

Популярная российская певица Мари Краймбрери оказалась в сложной ситуации. Звезда стала жертвой мошенничества на сумму почти миллион рублей.

Артистка, известная своими хитами, решила обновить свою квартиру, расположенную в престижном жилом комплексе Welton Towers в районе Хорошево-Мневники. Чтобы не тратить время на долгий процесс выбора и дизайна, она выбрала более простой путь — приобрести готовый кухонный гарнитур от предыдущей владелицы квартиры.

Хронология событий, произошедших с Мари Краймбрери:

1. Певица перечислила часть суммы на банковскую карту

2. Оставшиеся деньги передала наличными под расписку

3. В итоге Мари заплатила 900 тысяч рублей за кухню, рассчитывая на быструю доставку

Договоренности предусматривали, что мебель должна была быть доставлена в середине июня, сразу после завершения ремонтных работ в квартире. Однако вместо ожидаемого гарнитура начались проблемы: сроки доставки неоднократно переносились, а затем исполнитель перестал отвечать на звонки.

Когда терпение Мари иссякло, она решила обратиться к бывшей хозяйке квартиры с требованием вернуть свои деньги. Однако та утверждала, что задержка произошла из-за самой певицы, якобы именно Краймбрери откладывала доставку. В итоге артистка осталась не только без кухни, но и без своих денег.

Не желая оставлять ситуацию без внимания, Мари Краймбрери обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Этот инцидент стал неожиданным поворотом в жизни певицы, особенно на фоне недавних радостных событий: она объявила о своей свадьбе с блогером Давой и о том, что пара стала родителями. Теперь Мари надеется на справедливость и восстановление своих прав, отмечает женский журнал Клео.ру.

При покупке кухни следует уделить особое внимание выбору изготовителя, подрядчика, продавца и мастеров монтажа. Тщательно изучите договор, проверьте соответствие размеров и расположения розеток и коммуникаций, а также убедитесь в наличии сертификатов качества на материалы.

Как не повторить ошибки Мари Краймбрери:

Договор. Внимательно изучите договор, обращая внимание на сроки изготовления, стоимость, условия оплаты и гарантийные обязательства.

Сертификаты. Попросите у продавца сертификаты соответствия на материалы.

Оплата. Рассмотрите различные способы оплаты — наличные или банковские карты, выберите наиболее удобный для вас вариант. Платите за услугу только после того, как удостоверитесь в качестве выполненных работ.

Случай с Мари Краймбрери подчеркивает важность осторожности при крупных покупках и необходимости проверки репутации продавцов. В мире, где мошенничество становится все более распространенным, особенно важно быть внимательным и не доверять незнакомцам.