Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини

Несмотря на стереотипы о дефиците, советская эпоха подарила нам множество ярких и запоминающихся образов.

Женщины в кино тех времен не только следили за модой, но и активно использовали ювелирные украшения, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Советские фильмы продемонстрировали, что даже в условиях ограниченного выбора, женщины умели создавать стильные образы с помощью ювелирных аксессуаров. Попробуйте угадать советские фильмы по кадру с ювелирными украшениями и бижутерей.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Служебный роман"

Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

В) "Девчата"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Не может быть!"

Б) "12 стульев"

В) "Иван Васильевич меняет профессию"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Москва слезам не верит"

Б) "Спортлото-82"

В) "Любовь и голуби"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Служебный роман"

Б) "Афоня"

В) "Мимино"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Молодая жена"

Б) "Любовь с привилегиями"

В) "Интердевочка"

Правильные ответы:

1. — Б) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

2. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"

3. — А) "Москва слезам не верит"

4. — А) "Служебный роман"

5. — В) "Интердевочка"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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