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Вторник 1 июля

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Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу

Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу
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1 июля отмечается как Ярилин день, который посвящен славянскому богу Яриле – символу жизненной силы и огня.

Этот праздник знаменует собой пик солнечной активности, когда природа достигает своего зрелого состояния. В этот день колосья наполняются соками, травы излучают особый аромат, а земля источает тепло, создавая атмосферу изобилия и жизненной энергии.

Приметы на 1 июля

В народной традиции 1 июля уделялось особое внимание природным знакам, которые могли предсказать урожай. Если вечерняя заря окрашивалась в золотистые и розовые оттенки, это предвещало ясную и теплую погоду на следующий день. Утренний туман, окутывающий землю, сигнализировал о приближающемся зное. Появление радуги на горизонте к вечеру также считалось хорошим знаком, предвещающим благоприятные условия для сельского хозяйства.

Повадки животных также служили важными индикаторами. Например, если лягушки становились беспокойными и активно квакали, это предвещало дождь. Крот, который копал высокие кучи земли, предвещал хорошую погоду, а закручивающаяся дорожная пыль могла сигнализировать о грядущей грозе.

Что можно делать 1 июля

Этот день считался удачным для начала новых дел и начинаний. Люди вставали до рассвета и отправлялись косить свежую траву — такой труд воспринимался как обряд благодарности Яриле. Существовали и другие обычаи: в этот день просили у Ярилы богатого урожая, обращаясь к солнцу с надеждой на его щедрость.

1 июля был хорош для подписания важных соглашений и планирования будущего. Также это подходящее время для покупок, но важно было избегать расточительности — считалось, что чрезмерные траты могут привести к бедности. Плетение венков из луговых цветов символизировало укрепление отношений между людьми. Вечером устраивались празднества: разжигались костры, пелись народные песни и водились хороводы. Огни в этот день не только очищали, но и объединяли людей.

Кроме того, 1 июля называли Макушкой лета. В этот день принято было оставлять угощения для домового — хранителя домашнего очага. Различные сладости, такие как пряники и конфеты, оставляли в укромном месте, чтобы умилостивить духа.

Что запрещено делать в Ярилин день

Согласно народным поверьям, чтобы привлечь удачу в дом, в Ярилин день следует избегать определенных действий. Грустить или находиться в плохом настроении считалось плохим знаком — это могло отпугнуть удачу. Плакать в этот день также не рекомендовалось, так как слезы могли привлечь несчастья на весь год.

Хвастовство своими достижениями или успехами могло оттолкнуть благосклонность судьбы. Злословие и осуждение других людей также были под запретом — такие слова могли вернуться к говорящему бедами. Не следовало давать деньги в долг, чтобы не пошатнуть свое финансовое положение.

Важно было не выносить огонь из дома — пламя символизировало жизненную силу. Молчание в этот день также считалось неблагоприятным: по поверьям, оно могло привлечь нечистую силу и вызвать беды.

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1 июля 2025, 11:51
Фото: Freepik
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