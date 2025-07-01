ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном

1.
А. "Москва слезам не верит";
Б. "За витриной универмага";
В. "Дача".
2.
А. "Старые стены";
Б. "Пять вечеров";
В. Вокзал для двоих".
3.
А. "Собачье сердце";
Б. "Подкидыш";
В. "Старик Хоттабыч".
4.
А. "Артистка из Грибова";
Б. "Где находится нофелет?";
В. "Карнавал".
5.
А. "Зигзаг удачи";
Б. "Чародеи";
В. "Служебный роман".
6.
А. "Не может быть!"
Б. "Афоня";
В. "Не могу сказать прощай".
7.
А. "Женщина дня";
Б. "Покровские ворота";
В. "Отпуск в сентябре".
8.
А. "Полустанок";
Б. "Девчата";
В. "Королева бензоколонки".
9.
А. "Иван Васильевич меняет профессию";
Б. "Небесные ласточки";
В. "Будьте моим мужем!".
ОТВЕТЫ
1. А. "Москва слезам не верит";
2. В. Вокзал для двоих";
3. А. "Собачье сердце";
4. В. "Карнавал";
5. В. "Служебный роман";
6. А. "Не может быть!";
7. Б. "Покровские ворота";
8. А. "Полустанок";
9. А. "Иван Васильевич меняет профессию";