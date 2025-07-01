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Вторник 1 июля

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ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном

ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном
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Изобретатель Александр Грэм Белл получил патент на первый телефонный аппарат 7 марта 1876 года в США. Он назвал свое изобретение "усовершенствованной моделью телеграфа". Сегодня телефон можно встретить в кадре многих лент. Попробуйте их угадать при помощи простого теста!

1. Фото: кадр из фильма

А. "Москва слезам не верит";

Б. "За витриной универмага";

В. "Дача".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Старые стены";

Б. "Пять вечеров";

В. Вокзал для двоих".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Собачье сердце";

Б. "Подкидыш";

В. "Старик Хоттабыч".

4. Фото: кадр из фильма

А. "Артистка из Грибова";

Б. "Где находится нофелет?";

В. "Карнавал".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Зигзаг удачи";

Б. "Чародеи";

В. "Служебный роман".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Не может быть!"

Б. "Афоня";

В. "Не могу сказать прощай".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Женщина дня";

Б. "Покровские ворота";

В. "Отпуск в сентябре".

8.Фото: кадр из фильма

А. "Полустанок";

Б. "Девчата";

В. "Королева бензоколонки".

9. Фото: кадр из фильма

А. "Иван Васильевич меняет профессию";

Б. "Небесные ласточки";

В. "Будьте моим мужем!".


ОТВЕТЫ

1. А. "Москва слезам не верит";

2. В. Вокзал для двоих";

3. А. "Собачье сердце";

4. В. "Карнавал";

5. В. "Служебный роман";

6. А. "Не может быть!";

7. Б. "Покровские ворота";

8. А. "Полустанок";

9. А. "Иван Васильевич меняет профессию";

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1 июля 2025, 11:40
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте культовую советскую киноленту по страстному поцелую героев

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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