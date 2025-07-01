ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном

Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу

1 июля отмечается как Ярилин день, который посвящен славянскому богу Яриле – символу жизненной силы и огня. Этот праздник знаменует собой пик солнечной активности, когда природа достигает своего зрелого состояния.