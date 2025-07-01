Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун

Актер театра и кино, сценарист, театральный режиссер, мим, педагог, один из реформаторов современного циркового искусства страны – мир прощается с легендой. Царствие небесное!

Он родился в 1944-м. До освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков оставался еще год. С детства интересовался кукольным театром, служил художником-оформителем в театрах и кино. В конце 1960-х изучал театральное искусство в университете Праги. А сниматься Цтибор Турба начал с 1963 года. В последний раз прославленный актер появился на экране в 2011-м... Тогда его роль много обсуждали.

ЖАНРЫ КИНО, В КОТОРЫХ РАБОТАЛ ЦБИТОР ТУРБА:

– фэнтези;

– комедия;

– мелодрама;

– драма;

– мюзикл;

– семейное кино;

– короткометражное кино.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ ЦТИБОРА ТУРБА:

– "Нас было десять";

– "Красный сарай";

– "Люси и чудеса";

– "Пять мужчин и одно сердце";

– "Слой";

– "Люси и чудеса";

НЕ ТОЛЬКО КИНО

В 2004-м Турба стал основателем и руководителем студии клоунады. Вообще, вместе со своим многолетним партнером Борисом Гибнером Цтибор Турба считался одним из самых ярких представителей современной чешской пантомимы. Они даже завоевали главный приз на Первом Фестивале пантомимы в Литвинове, А потом было яркое выступление на Всемирной выставке в Монреале в 1967-м. В 2013-м актер был удостоен премии министерства культуры Чехии за вклад в театральное искусство. Но Турба не почевал на лаврах, а много работал. Например, преподавал на факультете музыки и танца Академии исполнительских искусств в Праге, затем в Академии музыки и исполнительских искусств им. Яначека. Преподавал он и в различных цирковых школах мира. Словом, сфера его интересов была огромной!

ДРУГИЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ЧЕШСКИЕ АКТЕРЫ:

– Павел Травничек;

– Петр Свойтка;

– Милош Фоман:

– Герберт Форман;

– Ева Герцигова.

Кроме того, в Чехии родились: Наталия Быстрова, Денис Берсенев, Павел Артемьев, которые широко известны в России и именно тут добились профессионального успеха и зрительской любви.

Цбитора Турба не стало. Действительно, ушла легенда. Но остались фильмы с его участием, фотографии, журналы с интервью. Миллионам зрителей будет его не хватать. Прощайте, кумир миллионов! Нам будет вас не хватать! Вечная память!