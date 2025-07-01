Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР

Их изображение на экране варьировалось от реалистичных до фантастических, создавая определенный имидж советской авиации. Западные режиссеры использовали вертолеты как визуальный элемент, подчеркивающий напряженность.
Однако не все западные фильмы показывали советскую технику с негативной стороны. В некоторых картинах вертолеты использовались для создания драматических моментов или даже в комедийном контексте. Попробуйте угадать названия фильмов по кадру с вертолетом,
Вопросы
1. Из какого фильма этот кадр?
А) "Ночь над Чили"
Б) "В Сантьяго идет дождь"
В) "Апокалипсис сегодня"
2. Из какого фильма этот кадр?
А) "Кентавры"
Б) "Вся правда о Колумбе"
В) "Факт"
3. Из какого фильма этот кадр?
А) "Море нашей надежды"
Б) "На Гранатовых островах"
В) "Тегеран-43"
4. Из какого фильма этот кадр?
А) "Санта-Эсперанса"
Б) "Ночь над Чили"
В) "Ягуар"
5. Из какого фильма этот кадр?
А) "Колье Шарлотты"
Б) "Ошибка резидента"
В) "Возвращение резидента"
Правильные ответы:
1. — Б) "В Сантьяго идет дождь"
2. — А) "Кентавры"
3. — Б) "На Гранатовых островах"
4. — А) "Санта-Эсперанса"
5. — В) "Возвращение резидента"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
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