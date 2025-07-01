Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР

Как создавались спецэффекты в кино СССР – эти фильмы опередили свое время на годы

Советские кинорежиссеры проявляли удивительное мастерство в создании визуальных эффектов, которые позволяли передавать идеи и образы, недоступные для непосредственного восприятия. Давайте более подробно рассмотрим, как они достигали этих эффектов. "Завещание профессора Доуэля" (1984) Создание образа говорящей головы профессора Доуэля стало настоящим искусством.