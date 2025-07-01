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Вторник 1 июля

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Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР

Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР
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Вертолеты СССР в западных фильмах часто становились символом мощи и технологического прогресса.

Их изображение на экране варьировалось от реалистичных до фантастических, создавая определенный имидж советской авиации. Западные режиссеры использовали вертолеты как визуальный элемент, подчеркивающий напряженность.

Однако не все западные фильмы показывали советскую технику с негативной стороны. В некоторых картинах вертолеты использовались для создания драматических моментов или даже в комедийном контексте. Попробуйте угадать названия фильмов по кадру с вертолетом,

Вопросы

1. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма

А) "Ночь над Чили"

Б) "В Сантьяго идет дождь"

В) "Апокалипсис сегодня"

2. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма

А) "Кентавры"

Б) "Вся правда о Колумбе"

В) "Факт"

3. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма

А) "Море нашей надежды"

Б) "На Гранатовых островах"

В) "Тегеран-43"

4. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма

А) "Санта-Эсперанса"

Б) "Ночь над Чили"

В) "Ягуар"

5. Из какого фильма этот кадр?

Кадр из фильма

А) "Колье Шарлотты"

Б) "Ошибка резидента"

В) "Возвращение резидента"

Правильные ответы:

1. — Б) "В Сантьяго идет дождь"

2. — А) "Кентавры"

3. — Б) "На Гранатовых островах"

4. — А) "Санта-Эсперанса"

5. — В) "Возвращение резидента"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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1 июля 2025, 06:27
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