SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

Еще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы

Стало известно об уходе легендарной актрисы и творческой личности, которая снималась в фильмах и телесериалах. Уход этой мастерицы киноискусства и души компании стал внезапной и невозвратной потерей для каждого. Объявлено об уходе легендарной творческой личности, которая прославилась в актерской среде и проявила продюсерское мастерство во множестве кинофильмов и сериалов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в США, но и в России.