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Понедельник 9 июня

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SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ
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В LIVE Арена состоялась 20-я юбилейная Премия МУЗ-ТВ 2025 "ЛЕГЕНДА". Эта церемония всегда удивляла масштабом и инновационным подходом, но в этот раз превзошла ожидания, представив новый уровень шоу. А наряды артисты поражали воображение!

А началось все с Красной дорожки, на которой каждый артист – звездный супергерой! Формат Красной дорожки – это особый жанр, где каждый гость заранее, с креативом и большим усердием готовился к своему эксклюзивному перфомансу. Стараясь удивить, звезды создавали свои собственные шоу – всего за несколько минут пребывания на дорожке.

"Дни.ру" выбрали ТОП-7 самых красивых нарядов и стильных звезд!

1. Филипп Киркоров и Виктория Шелягова

Фото: пресс-служба

2. Анна ASTI

Фото: пресс-служба

3. Сергей Лазарев

Фото: пресс-служба

4. SHAMAN и Екатерина Мизулина

Фото: пресс-служба

5. U4kitana (Алена Белая)

Фото: пресс-служба

6. Полина Гагарина

Фото: пресс-служба

7. Татьяна Куртукова

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

9 июня 2025, 20:14
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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