SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

А началось все с Красной дорожки, на которой каждый артист – звездный супергерой! Формат Красной дорожки – это особый жанр, где каждый гость заранее, с креативом и большим усердием готовился к своему эксклюзивному перфомансу. Стараясь удивить, звезды создавали свои собственные шоу – всего за несколько минут пребывания на дорожке.
"Дни.ру" выбрали ТОП-7 самых красивых нарядов и стильных звезд!
1. Филипп Киркоров и Виктория Шелягова
2. Анна ASTI
3. Сергей Лазарев
4. SHAMAN и Екатерина Мизулина
5. U4kitana (Алена Белая)
6. Полина Гагарина
7. Татьяна Куртукова