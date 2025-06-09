Россия и страны СССР прощаются с заслуженной артисткой РФ – актрисой театра, кино и телевидения

Стало известно об уходе заслуженной артистки РФ Наталии Потаповой, которая являлась актрисой театра, кино и телевидения, а также сыграла множество ролей в самых разных жанрах: комедии, драмы, мелодрамы, детектив, военное и историческое кино, и даже сказки и приключения. По одной из версий, уход жемчужины СССР и России спровоцировало желудочное кровотечение, однако официальная причина случившегося не разглашается.
Об уходе актрисы 7 июня в возрасте 73 лет сообщили в Театре имени М. Н. Ермоловой. В этом же учреждении она прослужила почти 50 лет — 1/2 века — более 1/2 своей жизни и до самого ее конца. Ушедшая жемчужина кино 12 февраля могла бы отметить свой день рождения, но не дожила до этого праздника всего 250 дней.
В 44 года, уже после распада СССР, ушедшая Наталия Потапова была удостоена звания "Заслуженная артистка РФ" (1996), и только через 12 лет получила еще одну награду — "Премию города Москвы в области литературы и искусства" (2008). Именно она стала последней на ее театрально-кино-телевизионном пути, где сама актриса всегда была №1.
Самые яркие киноленты с участием ушедшей Наталии Потаповой:
1. Водитель для Веры (фильм) – 2004
2. Ликвидация (сериал) – 2007
3. Участок (сериал) – 2003
4. Граница. Таежный роман (сериал) – 2000
5. Каменская (сериал) – 1999-2011 (разные сезоны)
6. Доктор Живаго (сериал) – 2005
Яркие киноленты с участием ушедшей:
1. Вечный зов (телесериал) – 1973-1983
2. Москва слезам не верит (фильм) – 1979
3. Батальоны просят огня (мини-сериал) – 1985
4. Завтра была война (фильм) – 1987
5. А зори здесь тихие… (сериал) – 2001
6. Московская сага (сериал) – 2004
Еще несколько кинолент и спектаклей:
1. С любимыми не расставайтесь (спектакль Театра Ермоловой)
2. Тихий Дон (спектакль Театра Ермоловой)
3. Иванов (спектакль Театра Ермоловой)
4. День космонавтики (спектакль Театра Ермоловой)
5. Глухарь (сериал) – 2008
6. Интерны (сериал) – 2012
7. Кухня (сериал) – 2012
8. Последний мент (сериал) – 2015
9. Склифосовский (сериал) – 2017
10. Чикатило (сериал) – 2020
Жители России и стран бывшего СССР окончательно попрощаются и проводят ушедшую жемчужину кинематографа 11 июня в морге госпиталя №3. Он расположен в Москве по адресу: улица Стартовая, д. 4 с. 5.