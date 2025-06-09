Ушла заслуженная артистка РФ, а также актриса театра, кино и телевидения. Россия и страны СССР прощаются с этой жемчужиной кинематографа и провожают ее в последний путь.

Стало известно об уходе заслуженной артистки РФ Наталии Потаповой, которая являлась актрисой театра, кино и телевидения, а также сыграла множество ролей в самых разных жанрах: комедии, драмы, мелодрамы, детектив, военное и историческое кино, и даже сказки и приключения. По одной из версий, уход жемчужины СССР и России спровоцировало желудочное кровотечение, однако официальная причина случившегося не разглашается.

Об уходе актрисы 7 июня в возрасте 73 лет сообщили в Театре имени М. Н. Ермоловой. В этом же учреждении она прослужила почти 50 лет — 1/2 века — более 1/2 своей жизни и до самого ее конца. Ушедшая жемчужина кино 12 февраля могла бы отметить свой день рождения, но не дожила до этого праздника всего 250 дней.

В 44 года, уже после распада СССР, ушедшая Наталия Потапова была удостоена звания "Заслуженная артистка РФ" (1996), и только через 12 лет получила еще одну награду — "Премию города Москвы в области литературы и искусства" (2008). Именно она стала последней на ее театрально-кино-телевизионном пути, где сама актриса всегда была №1.

Самые яркие киноленты с участием ушедшей Наталии Потаповой:

1. Водитель для Веры (фильм) – 2004

2. Ликвидация (сериал) – 2007

3. Участок (сериал) – 2003

4. Граница. Таежный роман (сериал) – 2000

5. Каменская (сериал) – 1999-2011 (разные сезоны)

6. Доктор Живаго (сериал) – 2005

Яркие киноленты с участием ушедшей:

1. Вечный зов (телесериал) – 1973-1983

2. Москва слезам не верит (фильм) – 1979

3. Батальоны просят огня (мини-сериал) – 1985

4. Завтра была война (фильм) – 1987

5. А зори здесь тихие… (сериал) – 2001

6. Московская сага (сериал) – 2004

Еще несколько кинолент и спектаклей:

1. С любимыми не расставайтесь (спектакль Театра Ермоловой)

2. Тихий Дон (спектакль Театра Ермоловой)

3. Иванов (спектакль Театра Ермоловой)

4. День космонавтики (спектакль Театра Ермоловой)

5. Глухарь (сериал) – 2008

6. Интерны (сериал) – 2012

7. Кухня (сериал) – 2012

8. Последний мент (сериал) – 2015

9. Склифосовский (сериал) – 2017

10. Чикатило (сериал) – 2020

Жители России и стран бывшего СССР окончательно попрощаются и проводят ушедшую жемчужину кинематографа 11 июня в морге госпиталя №3. Он расположен в Москве по адресу: улица Стартовая, д. 4 с. 5.