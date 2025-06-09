Расписавшаяся с Сердюковым Бородина глубоко опечалилась из-за рухнувших надежд: Нет слов

Ксения Бородина публично пожаловалась на проблемы.

Телеведущая Ксения Бородина, которая недавно официально узаконила свои отношения с бизнесменом из Ставрополя Николаем Сердюковым, вовсю кипит в подготовке к грандиозному свадебному празднику. Пара планирует торжество с размахом, стараясь предусмотреть каждую деталь, чтобы сделать этот день по-настоящему особенным.

Ксения и Николай сразу дали понять: их свадьба не будет банальной. Они решили развести официальную церемонию регистрации и сам банкет на разные дни, что уже само по себе является отступлением от привычного формата. При этом пара делает ставку на эксклюзивность и атмосферу полного погружения для гостей.

Проход на торжество будет осуществляться по QR-кодам, а от таких традиционных атрибутов, как бросание риса или крики "Горько!", молодожены и вовсе решили отказаться. Будет и строгий дресс-код, детали которого Ксения пока держит в секрете, желая создать единый стиль вечера.

Среди других нестандартных задумок вечера, которые вызвали улыбку и легкое недоумение, Ксения анонсировала особую подачу свадебного торта. По ее словам, торт будет со стриптизершей внутри. Пока остается неясным, было ли это сказано в шутку или всерьез.

Однако, как выяснилось, Бородина глубоко опечалилась из-за рухнувших надежд, связанных с грядущим торжеством. Речь идет о музыкальном сопровождении вечера. Ксения призналась, что очень хотела видеть в качестве хедлайнера свою любимую артистку — Надежду Кадышеву. Однако эта мечта оказалась, по признанию телеведущей, непозволительной роскошью.

"Я очень хотела Кадышеву. Но она: нет слов, какая дорогая!" — эмоционально пожаловалась звезда "Дома-2".

Бородина даже высказала предположение, что такой высокий ценник связан с внезапной популярностью Надежды Кадышевой у более молодой аудитории в последнее время.