Исповедь сдавшей дочку в детдом Алены Кравец: "Я – теперь уже бывшая мама"

...но буквально накануне в эфир Первого канала вышли две скандальные программы о драме в семье Алены – она вернула уже взрослую приемную дочь в детский дом. Поэтому на вечеринке не обошлось без этой грустной темы.
"Я уверена, что примирения с дочерью у меня не будет и прощения она не попросит, – вздыхает Алена. – Вы видели, как она вела себя в студии "Пусть говорят"?! Сколько злости, сколько ненависти, сколько агрессии было в нашу сторону! В студии меня поддерживала лишь подруга, а остальные обвинили во всех грехах".
Кравец признается, что сначала даже хотела навещать дочь в приюте. "Но после всех гадких вещей, которые она мне писала, такое желание напрочь пропало. – К тому же она рассорила меня с моими родителями – мы не общались два года. Это девочка – жесткий манипулятор".
"Со своей, уже теперь бывшей дочкой, я не планирую общаться или встречаться, – говорит Алена. – Я, получается, теперь уже – бывшая мама. Хотя к дочери с рождения относилась как к родному ребёнку. И все делала для нее. Но получила в ответ лишь черную неблагодарность и помои в свой адрес".