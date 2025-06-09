Медики вынесли Киркорову страшный вердикт: грозит ампутация

Последнее время в медиа-пространстве активно циркулировали тревожные слухи о здоровье Филиппа Киркорова. Речь шла о его предполагаемой госпитализации, связанной с частичным некрозом кожных покровов – последствием ожога, который, по некоторым данным, артист мог получить во время концерта в Санкт-Петербурге.

Эти проблемы вынудили "поп-короля" временно взять паузу: он перестал появляться на публике и отменил запланированные выступления, пропустив ряд значимых событий в мире музыки и шоу-бизнеса.

Накануне ситуация неожиданно изменилась. Филипп Киркоров стал одним из главных героев церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Артист подтвердил, что "снова в строю" и выразил полную готовность к традиционному летнему гастрольному графику, не забыв поблагодарить за поддержку своих друзей и многочисленных поклонников.

Тем не менее, явление Киркорова на красной дорожке не развеяло всех сомнений. В интернете тут же развернулись бурные обсуждения его внешнего вида, вызвавшего у многих пользователей Сети откровенную тревогу. Особенно наблюдательные комментаторы отметили, что, по их мнению, исполнитель выглядел изможденным, с трудом передвигался и говорил. Некоторые даже указали на неестественный, "какой-то желтый" оттенок его кожи. Поклонники, обеспокоенные увиденным, предположили, что Филипп Киркоров, возможно, поспешил с возвращением к активной деятельности, не до конца восстановившись.

Основания для подобных опасений подтверждаются и медицинскими оценками. В недавнем выпуске программы "Звезды сошлись" врач-терапевт, кандидат медицинских наук Мария Беневская прокомментировала ситуацию, вынесла страшный вердикт артисту, обратив внимание на его сопутствующее заболевание – сахарный диабет, который является серьезным фактором риска.

"Наличие сахарного диабета у пациента значительно замедляет процессы заживления любых повреждений, – пояснила медик.

Она добавила, что в самом серьезном случае ему даже может грозить ампутация руки.