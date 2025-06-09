Алина Загитова похвасталась перед фанатами еще одним талантом

Спортсменка сыграла на пианино мелодию из киноленты "1+1"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова похвасталась новым музыкальным достижением, разместив ролик, на котором играет на пианино спустя 2 часа после полуночи. Фигуристка сыграла в 2 руки и будто бы 2 пальцами кусочек мелодии Experience итальянца Людовико Эйнауди, ставшей главной музыкой во французской киноленте "1+1".

Этот музыкальный шаг стал для самой Алины не первым — 2 года назад она внезапно запела на шоу вдвоем с Zivert. Фанаты поддержали спортсменку, а вот спортивный журналист Дмитрий Губерниев сравнил ее со второй Ольгой Бузовой. Продюсер Яна Рудковская также не промолчала и призналась, что испытывает 2 чувства — раздражение и грусть.

Загитова же сама по себе. Алина признается, что боится идти за тем, что нравится. Также ей не страшно ошибаться + не страшно иногда выглядеть смешной.

Новое музыкальный ролик спортсменки, где она хвастается игрой на пианино, уже собрал множество хвалебных реакций от фанатов, подчеркивающих разностороннюю одаренность фигуристки.