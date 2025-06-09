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Понедельник 9 июня

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Тест: География советского кино. Угадайте, где это снимали!

Тест: География советского кино. Угадайте, где это снимали!
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Советские фильмы – это не только яркие персонажи и незабываемые цитаты, но и узнаваемые локации, которые стали почти такими же героями. Проверьте свои знания о том, в каких реальных местах проходили съемки культовых советских кинолент!

ВОПРОСЫ

1. В комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" действие происходит в двух городах с абсолютно одинаковыми улицами Строителей. Но где на самом деле находятся знаменитые "типовые" дома №25, корпус 12, которые показали в фильме как московские?
А) На Проспекте Мира в Москве
Б) На Проспекте Вернадского в Москве
В) На Кутузовском проспекте в Москве
Г) На Ленинском проспекте в Москве

2. Многие "кавказские" пейзажи и горные дороги из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" были сняты не на Кавказе, а в другом живописном регионе СССР. В каком именно?
А) В Крыму
Б) В Абхазии
В) В Северной Осетии
Г) В Азербайджане

3. "Черт побери!", "Цигель-цигель, ай-лю-лю", "Руссо туристо". Сцены "иностранного" города, куда отправился Семен Семеныч Горбунков в "Бриллиантовой руке", снимались на Черноморском побережье Кавказа. Какие два города "сыграли" заграницу?
А) Сочи и Туапсе
Б) Ялта и Алушта
В) Геленджик и Новороссийск
Г) Батуми и Сухуми

4. Знаменитая "египетская" крепость, куда отправлялись герои "Джентльменов удачи" за шлемом Александра Македонского, находится не в Египте. На самом деле эти пустынные сцены снимали в одной из Среднеазиатских республик СССР, недалеко от города Термез. Какая республика имеется в виду?
А) Казахстан
Б) Туркменистан
В) Узбекистан
Г) Таджикистан

5. Основные московские локации из фильма "Служебный роман", включая здание "статистического учреждения", снимались в самом центре столицы. На какой улице находится реальное здание, "сыгравшее" контору Калугиной?
А) На Тверской улице
Б) На Большой Дмитровке
В) На Кузнецком Мосту
Г) На Новом Арбате

6. Действие фильма "Собачье сердце" происходит в Москве на Пречистенке. Однако сам фильм был снят в другом крупном городе СССР. В каком?
А) В Киеве
Б) В Ленинграде
В) В Минске
Г) В Тбилиси

7. Квартира Шурика, в которой стояла машина времени в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", находилась в одном из знаковых высотных зданий Москвы 1960-70-х годов. Где расположено это здание?
А) На Котельнической набережной
Б) На Кутузовском проспекте
В) На Новокузнецкой улице
Г) На проспекте Мира

8. Вокзал, который стал центральной декорацией для фильма Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих", это реальная действующая станция. Где она находится?

А) Ленинградский вокзал в Москве
Б) Витебский вокзал в Ленинграде
В) Киевский вокзал в Москве
Г) Рижский вокзал в Москве

ОТВЕТЫ

  1. Б) На Проспекте Вернадского в Москве (Реальные дома находятся по адресам Проспект Вернадского, 113 и 125)
  2. А) В Крыму (Большая часть "Кавказских" сцен снималась в окрестностях Алушты, в Долине Привидений, на горе Демерджи и др.)
  3. А) Сочи и Туапсе (Именно в этих городах снимали морские и городские сцены, выдаваемые за “заграницу”)
  4. В) Узбекистан (Съемки проходили в Сурхандарьинской области Узбекистана, недалеко от Термеза, в том числе у минарета в Джаркургане)
  5. Б) На Большой Дмитровке (Здание бывшего Министерства автомобильного транспорта РСФСР на Большой Дмитровке, 30/1)
  6. Б) В Ленинграде (Несмотря на московский адрес профессора, фильм целиком снимался в Ленинграде, в том числе в особняке на набережной Фонтанки)
  7. В) На Новокузнецкой улице (Дом №13 )
  8. Б) Витебский вокзал в Ленинграде (Выбор пал именно на этот вокзал из-за его архитектуры и возможности создания нужной атмосферы)

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9 июня 2025, 17:31
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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