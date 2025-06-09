Живущая с молоденьким Буланова заговорила о разводе

Известная российская певица Татьяна Буланова откровенно высказалась о непростых испытаниях, связанных с браком.

Жизнь артиста – это не только восторги поклонников, но и неизбежные нападки хейтеров. Порой негативные комментарии извне способны не только испортить настроение знаменитости, но и нанести серьезный удар по ее личной жизни. Певица Татьяна Буланова в недавнем интервью журналистам откровенно заговорила о личной жизни. Так, артистка рассказала, как столкнулась с такой ситуацией, которая едва не привела к разводу.

По словам звезды, особенная волна критики и негатива обрушилась на нее после того, как она вышла замуж за предпринимателя Владимира Радимова. Главной причиной шквала осуждения стала значительная разница в возрасте между супругами. Буланова призналась, что многие комментаторы считали ее выбор "неуместным" и не стеснялись высказываться в духе того, что новый муж годится ей в сыновья.

Как оказалось, это постоянное давление и осуждение извне не прошли бесследно для отношений пары. Татьяна Буланова поделилась, что эта ситуация стала причиной разлада в их браке, который, по ее признанию, почти довел до разрыва отношений. Таким образом, критика хейтеров имела вполне реальные и болезненные последствия для личного счастья артистки.

Однако, пережив этот сложный период, певица научилась по-другому относиться к недоброжелателям. Сегодня она смотрит на критику философски и даже считает, что внимание, пусть и негативное, делает жизнь публичного человека насыщеннее и интереснее.

Сейчас Татьяна Буланова предпочитает не тратить свои силы и эмоции на переживания из-за негативных отзывов. Она старается полностью игнорировать хейтеров и фокусироваться исключительно на позитивной стороне жизни и общении с людьми, которые ей приятны. Этот подход помогает артистке сохранять внутреннее спокойствие, эмоциональное равновесие и продолжать заниматься творчеством, несмотря на любые внешние нападки.