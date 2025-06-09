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Еще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы

Еще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы
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Стало известно об уходе легендарной актрисы и творческой личности, которая снималась в фильмах и телесериалах. Уход этой мастерицы киноискусства и души компании стал внезапной и невозвратной потерей для каждого.

Объявлено об уходе легендарной творческой личности, которая прославилась в актерской среде и проявила продюсерское мастерство во множестве кинофильмов и сериалов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в США, но и в России. Объявляется, что ушедшая Пиппа Скотт внезапно отдала богу душу в своем доме в Санта-Монике по причине врожденной сердечной недостаточности, однако детали этого оставили в тайне.

Кинолегенда ушла 22 мая и не дожила до своего дня рождения всего 5 месяцев и 19 дней — 10 ноября этого года она могла бы отметить свое 91-летие. Ушедшая звезда экрана начала карьеру в середине 20 века и родила 2 дочерей в 1 единственном браке, в который вступила спустя 1/3 своей жизни — в 30 лет. Актриса успела застать рождение всего 5 внуков, но зато снялась почти в 9 десятках кино– и телепроектов, включая 2 десятка крупных телесериалов, где лишь она одна блистала ярче всех звезд.

Самые яркие фильмы с участием ушедшей Пиппы Скотт:

1. Искатели (The Searchers) – 1956

2. Тетушка Мэйм (Auntie Mame) – 1958

3. Не сдавай корабль (Don’t Give Up the Ship) – 1959

4. Пять миль до полуночи (Five Miles to Midnight) – 1962

5. Сэм Виски (Sam Whiskey) – 1969

6. Холодная индейка (Cold Turkey) – 1971

Яркие фильмы с участием ушедшей:

1. Мэдиган (Madigan) – 1968

2. Саммертри (Summertree) – 1971

3. Смерть меня все еще ждет (The Death of Me Yet) (ТВ-фильм) – 1971

4. Судья и Джейк Уайлер (The Judge and Jake Wyler) (ТВ-фильм) – 1972

5. Жара! (Heatwave!) (ТВ-фильм) – 1974

6. Пригородные (The Suburbans) – 1999

Еще несколько многосерийных фильмов и телепроектов:

1. Телевизионный театр Крафт (Kraft Television Theatre) (телепрограмма) – 1955

2. Сумеречная зона (The Twilight Zone) (телесериал) – 1963

3. Перри Мейсон (Perry Mason) (телесериал) – 1965

4. Шоу Дика Ван Дайка (The Dick Van Dyke Show) (телесериал) – 1966

5. Виргинец (The Virginian) (телесериал) – 1967

6. ФБР (The F.B.I.) (телесериал) – 1969

7. Шоу Мэри Тайлер Мур (The Mary Tyler Moore Show) (телесериал) – 1971

8. Коломбо (Columbo) (телесериал) – 1975

9. Женщина-полицейский (Police Woman) (телесериал) – 1974

10. Улицы Сан-Франциско (The Streets of San Francisco) (телесериал) – 1976

Ушедшую актрису и продюсера Пиппу Скотт отличало от других именно то, что несмотря на легендарный талант кинозвезды, ее душа тяготела к ландшафтной архитектуре и правозащитной деятельности. Звезду кинолент "Искатели", "Жара!", " Шоу Мэри Тайлер Мур" помнили, помнят и будут помнить не только соотечественники, но и иностранцы.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июня 2025, 16:59
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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