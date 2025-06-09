Еще одна внезапная потеря: объявлено об уходе легендарной актрисы

Объявлено об уходе легендарной творческой личности, которая прославилась в актерской среде и проявила продюсерское мастерство во множестве кинофильмов и сериалов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в США, но и в России. Объявляется, что ушедшая Пиппа Скотт внезапно отдала богу душу в своем доме в Санта-Монике по причине врожденной сердечной недостаточности, однако детали этого оставили в тайне.
Кинолегенда ушла 22 мая и не дожила до своего дня рождения всего 5 месяцев и 19 дней — 10 ноября этого года она могла бы отметить свое 91-летие. Ушедшая звезда экрана начала карьеру в середине 20 века и родила 2 дочерей в 1 единственном браке, в который вступила спустя 1/3 своей жизни — в 30 лет. Актриса успела застать рождение всего 5 внуков, но зато снялась почти в 9 десятках кино– и телепроектов, включая 2 десятка крупных телесериалов, где лишь она одна блистала ярче всех звезд.
Самые яркие фильмы с участием ушедшей Пиппы Скотт:
1. Искатели (The Searchers) – 1956
2. Тетушка Мэйм (Auntie Mame) – 1958
3. Не сдавай корабль (Don’t Give Up the Ship) – 1959
4. Пять миль до полуночи (Five Miles to Midnight) – 1962
5. Сэм Виски (Sam Whiskey) – 1969
6. Холодная индейка (Cold Turkey) – 1971
Яркие фильмы с участием ушедшей:
1. Мэдиган (Madigan) – 1968
2. Саммертри (Summertree) – 1971
3. Смерть меня все еще ждет (The Death of Me Yet) (ТВ-фильм) – 1971
4. Судья и Джейк Уайлер (The Judge and Jake Wyler) (ТВ-фильм) – 1972
5. Жара! (Heatwave!) (ТВ-фильм) – 1974
6. Пригородные (The Suburbans) – 1999
Еще несколько многосерийных фильмов и телепроектов:
1. Телевизионный театр Крафт (Kraft Television Theatre) (телепрограмма) – 1955
2. Сумеречная зона (The Twilight Zone) (телесериал) – 1963
3. Перри Мейсон (Perry Mason) (телесериал) – 1965
4. Шоу Дика Ван Дайка (The Dick Van Dyke Show) (телесериал) – 1966
5. Виргинец (The Virginian) (телесериал) – 1967
6. ФБР (The F.B.I.) (телесериал) – 1969
7. Шоу Мэри Тайлер Мур (The Mary Tyler Moore Show) (телесериал) – 1971
8. Коломбо (Columbo) (телесериал) – 1975
9. Женщина-полицейский (Police Woman) (телесериал) – 1974
10. Улицы Сан-Франциско (The Streets of San Francisco) (телесериал) – 1976
Ушедшую актрису и продюсера Пиппу Скотт отличало от других именно то, что несмотря на легендарный талант кинозвезды, ее душа тяготела к ландшафтной архитектуре и правозащитной деятельности. Звезду кинолент "Искатели", "Жара!", " Шоу Мэри Тайлер Мур" помнили, помнят и будут помнить не только соотечественники, но и иностранцы.