Нежный союз или жесткий абьюз – вот в чем соль отношений Антона Макарского и Виктории Макарской

Неожиданные заявления, двойная игра и психологический разбор отношений – одни прозвали их нежным союзом, а другие жестким абьюзом

Недавно поклонники вновь затронули союз Антона и Виктории Макарских. И если прежде эти отношения выглядели идеальными, то нынче многие считают их показательной иллюстрацией союза с примесью абьюза.

Старт всему этого дали неожиданные беседы, в которых Антон без стеснений вещал, как три раза бросал супругу, ибо желал жить "только по своим правилам". Виктория же в своих извещениях заявляла, что супруг способен сносить мебель в моменты скандалов, критиковать ее хлопоты на кухне и даже выдавать, что она ему чужая.

Больше всего взбудоражил аудиторию момент, когда Антон вытер косметику с губ супруги перед съемками, выдав, что ей нельзя краситься без его позволения, и назвав свой поступок дисциплиной. Вместе с этим сама Виктория называет их союз удачным, уверяя, что двадцать четыре года с "абьюзером" (именно так она сама описывает супруга) подобны божественному озарению.

Именно такие союзы специалисты по психологии называют показательной иллюстрацией созависимости. Когда один партнер до предела подавляет свободу другого, а жертва абьюза находит алиби поступкам диктатора. Больше всего показательно, что Виктория, реагируя на критику, перечисляет то, как супруг НЕ поступает (например, не бьет), но не высказывается о том, какие поступки дают союзу быть поистине удачным.

Сам Макарский заявился к аудитории в одежде с принтом "абьюзер", будто радуясь этому званию.

Каждый союз – это многоуровневая конструкция, и без вмешательства никогда не вскрыть всех особенностей. Однако одно правило 100% работает всегда. Когда в отношениях один партнер регулярно обесценивает другого и лишает его права на личную позицию – это 100% не "специальный вид нежности", а повод поработать над психологическим состоянием обоих.