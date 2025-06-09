Пропавший на двое суток Плющенко принял важное решение втайне от Рудковской

Яна Рудковская поделилась неожиданной новостью о Евгении Плющенко.

Пока продюсер занималась организацией ледового шоу в Баку, ее супруг решил сделать пластическую операцию, о которой она узнала только постфактум. По словам Рудковской, Плющенко планировал лишь убрать мешки под глазами, однако в итоге согласился на полноценную блефаропластику — процедуру, которая предполагает омоложение на целых десять лет.

"Он почти двое суток не выходил на связь, и когда я его спросила, что произошло, это был для меня настоящий шок. Я не ожидала, что он примет такое решение без обсуждения со мной", — цитирует Яну женский журнал Клео.ру.

Стоит отметить, что сама Яна Рудковская не является новичком в мире эстетической медицины. Она открыто делилась своим опытом и ранее делала у того же хирурга Тимура Хайдарова несколько процедур, включая липосакцию подбородка и коррекцию груди. Тем не менее, решение мужа сделать операцию без ее ведома стало для нее неожиданным шагом.

На данный момент результат операции Евгения остается скрытым от публики, так как процесс восстановления еще не завершен. Рудковская с нетерпением ждет финального результата. "Конечный результат ждем с волнением — станет ли он действительно на десять лет моложе. Если сейчас он на семь лет младше меня, то получится, что будет на семнадцать!" — с улыбкой подытожила продюсер.