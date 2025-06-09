Билан открыто заговорил о тяжелом заболевании: Выполнял процедуры без наркоза

Дима Билан откровенно рассказал о своих серьезных проблемах со здоровьем, которые стали для него настоящим испытанием.

В феврале 2022 года Дима перенес сложную операцию, после которой многие начали спекулировать о его состоянии. Слухи о возможном тяжелом заболевании артиста вирусом активно обсуждались в прессе, однако сам певец развеял эти домыслы, заявив, что его диагноз оказался совсем иным — предонкологическим.

Этот период стал для Билана настоящим испытанием. Он переживал не только физическую боль, но и глубокие эмоциональные переживания. Певец признался, что в процессе восстановления начал переосмысливать свою жизнь и существование в целом. "Я начал копать до самых глубин, до смысла жизни. В какой-то момент я выполнял некоторые медицинские процедуры без наркоза, чтобы лучше понять себя и свои ощущения", — рассказал Билан журналистке Надежде Стрелец.

К счастью, благодаря профессионализму врачей и своевременному лечению, Дима смог оставить эти трудные времена позади. "Я абсолютно здоров", — с уверенностью заявил артист. Он отметил, что не собирается углубляться в подробности своей болезни.

Билан также выразил искреннюю благодарность медицинским работникам, которые помогли ему справиться с недугом. Он подчеркнул свою любовь к российской медицине и тем специалистам, которые проявили невероятную самоотдачу в процессе его лечения. "Я писал поэмы о наших врачах в социальных сетях. Их труд невозможно переоценить", — отметил он.