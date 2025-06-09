Стало известно об уходе легендарного нигерийского музыканта Джентльмена Майка Эджага. Талантливый артист ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Выдающийся инструменталист, диджей и автор песен оставил значительный след в музыкальной культуре Нигерии. Официальные причины его безвременного ухода пока не раскрыты, однако известно, что он долгое время страдал от серьезных заболеваний.

Сердце кумира поколения остановилось 6 июня в госпитале в Энугу, где он находился под наблюдением врачей. Сын музыканта, Эммануэль Эджага, подтвердил, что его отец скончался после продолжительной болезни.

"Мой отец ушел от нас, но его музыка и наследие будут жить вечно", — отметил он.

Джентльмен Майк Эджага начал свою карьеру в 1945 году, присоединившись к группе Coal Camp Boys, и с тех пор стал одной из ключевых фигур нигерийской музыкальной сцены. Пик популярности Эджага пришелся на 1980-е годы, когда он завоевал сердца многих слушателей благодаря своему уникальному стилю, основанному на ударных инструментах и мелодиях игбо.

Музыка в стиле игбо, характерная для юго-восточной Нигерии, стала неотъемлемой частью его творчества. Эджага не только исполнял свои песни, но и активно участвовал в развитии музыкальной культуры своего народа, вдохновляя молодое поколение музыкантов. Профильные журналисты подчеркнули, что уход Эджаги знаменует собой конец эпохи нигерийской хай-лайф-музыки. Тем не менее, его наследие продолжает жить благодаря обширной дискографии и влиянию, которое он оказал на фольклор и музыку игбо.

