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Звезда сериала "Рабыня Изаура" Леселия Сантуш высказалась о русских и о Москве

Звезда сериала "Рабыня Изаура" Леселия Сантуш высказалась о русских и о Москве
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Жюри конкурса полнометражных фильмов Международного кинофестиваля "Евразия" возглавила Луселия Сантуш. В нашей стране ее знают и любят как звезду телесериала "Рабыня Изаура", где у нее была главная роль.

В нашу страну Луселия Сантуш собиралась еще на излете СССР – хотела приехать в составе делегации бразильского премьера. Но в ту пору не решилась оставить дома ребенка, которому тогда было около пяти лет. В итоге прилететь у нее получилось лишь зимой 2018 года. Во время того визита Сантус изучала возможности создания единой международной телередакции для стран БРИКС.

Фото: пресс-служба

А в этот раз она остановилась на пару дней в Москве перед полетом на кинофестиваль "Евразия" в Сочи. С уже теперь взрослым сыном – 42-летним актером Педро Нешлингом – прогулялась по Красной площади, сходила в собор Василия Блаженного и посетила один из модных ресторанов в центре столицы, который был удостоен мишленовской звезды в 2022 году. Там бразильская звезда угостилась черной икрой.

Фото: пресс-служба

"Русские очень похожи на бразильцев, сколь странным это мое наблюдение не покажется. Похожи в своей романтичности, чувственности, сентиментальности, меланхоличности, что ли. Хотя бразильцы более шумные и эмоциональные, а русские внешне кажутся сдержанными, но внутренне у нас много общего", – улыбается Сантуш.

Актриса со своим сыном Педро. Фото: Дни.ру

Сын актрисы очень обрадовался возможности посетить далекую Россию. И даже долгий – больше суток – перелет с пересадками его не смутил. "Я ему сказала уже давно: "В "Диснейленд" я с тобой не пойду, но когда-нибудь приведу тебя в Кремль". И вот это осуществилось! Сыну очень понравилась российская столица. Да что говорить, я и сама не ожидала, что Москва такая красивая, чистая, ухоженная. А еще удивили люди, которые между собой разговаривают спокойно, в полголоса. У нас в Бразилии не так – всегда везде громко, шумно", – цитирует Сантуш женский журнал Клео.ру.

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9 июня 2025, 12:45
Фото: Дни.ру
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