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Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной
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Знаете ли вы советское кино как свои 5 пальцев? Тогда отгадайте 5 фильмов СССР без единой ошибки!

Без наследия кинематографа СССР мы как без рук. Вот уже почти 35 лет как величайшего в мире государства не существует, но все еще существуют те самые культовые киноленты советского производства. И стар и млад, и беден и богат, и широк и тонок — все до единого обожают смотреть эти шедевры киноискусства и пересматривают их по 5, а порой и 25 раз на дню. Но лишь истинные знатоки знают эпохальное кино СССР как свои 5 пальцев. А вы в их числе? Проверим с помощью теста!

Перед вами 5 кадров из 5 киноработ, созданных советскими режиссерами в Советском Союзе. К каждому изображению с героем в ванной представлены 3 названия — варианты ответа под буквами "А", "Б" и "В", но правильный из них только 1. Идеально пройти тест с 1 попытки — высшее мастерство, но и допустить ошибку — тоже опыт.

Вопросы:

1) Этот фильм с героем в ванной называется ...

Кадр из советского кино

А — Ирония судьбы, или С легким паром (1976)

Б — Иван Васильевич меняет профессию (1973)

В — Служебный роман (1977)

2) Этот фильм с героем в ванной называется ...

Кадр из советского кино

А — Афоня (1975)

Б — Дни Турбиных (1976)

В — Табор уходит в небо (1976)

3) Этот фильм с героем в ванной называется ...

Кадр из советского кино

А — Девчата (1961)

Б — Человек-амфибия (1961)

В — Полосатый рейс (1961)

4) Этот фильм с героем в ванной называется ...

Кадр из советского кино

А — Двенадцать стульев (1971)

Б — Джентльмены удачи (1971)

В — Восхождение (1976)

5) Этот фильм с героем в ванной называется ...

Кадр из советского кино

А — Невероятные приключения итальянцев в России (1973)

Б — Мачеха (1973)

В — Большая перемена (1972)

Ответы:

1. А — "Ирония судьбы, или С легким паром";

2. Б — "Дни Турбиных";

3. В — "Полосатый рейс";

4. А — "Двенадцать стульев";

5. Б — "Мачеха".

Правильно отгадали названия все 5 фильмов СССР — получайте твердую 5!

Сделали хотя бы 1 ошибку — не расстраивайтесь и пройдите тест еще раз!

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9 июня 2025, 09:41
Кадр из советского фильма "Афоня" (1975)
Дни.ру✓ Надежный источник

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