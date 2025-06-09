Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в ванной

Без наследия кинематографа СССР мы как без рук. Вот уже почти 35 лет как величайшего в мире государства не существует, но все еще существуют те самые культовые киноленты советского производства. И стар и млад, и беден и богат, и широк и тонок — все до единого обожают смотреть эти шедевры киноискусства и пересматривают их по 5, а порой и 25 раз на дню. Но лишь истинные знатоки знают эпохальное кино СССР как свои 5 пальцев. А вы в их числе? Проверим с помощью теста!
Перед вами 5 кадров из 5 киноработ, созданных советскими режиссерами в Советском Союзе. К каждому изображению с героем в ванной представлены 3 названия — варианты ответа под буквами "А", "Б" и "В", но правильный из них только 1. Идеально пройти тест с 1 попытки — высшее мастерство, но и допустить ошибку — тоже опыт.
Вопросы:
1) Этот фильм с героем в ванной называется ...
А — Ирония судьбы, или С легким паром (1976)
Б — Иван Васильевич меняет профессию (1973)
В — Служебный роман (1977)
2) Этот фильм с героем в ванной называется ...
А — Афоня (1975)
Б — Дни Турбиных (1976)
В — Табор уходит в небо (1976)
3) Этот фильм с героем в ванной называется ...
А — Девчата (1961)
Б — Человек-амфибия (1961)
В — Полосатый рейс (1961)
4) Этот фильм с героем в ванной называется ...
А — Двенадцать стульев (1971)
Б — Джентльмены удачи (1971)
В — Восхождение (1976)
5) Этот фильм с героем в ванной называется ...
А — Невероятные приключения итальянцев в России (1973)
Б — Мачеха (1973)
В — Большая перемена (1972)
Ответы:
1. А — "Ирония судьбы, или С легким паром";
2. Б — "Дни Турбиных";
3. В — "Полосатый рейс";
4. А — "Двенадцать стульев";
5. Б — "Мачеха".
Правильно отгадали названия все 5 фильмов СССР — получайте твердую 5!
Сделали хотя бы 1 ошибку — не расстраивайтесь и пройдите тест еще раз!