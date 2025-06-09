Перешедший дорогу Киркорову смельчак рискует крупно поплатиться: счет на миллионы

Филипп Киркоров занимается очередным серьезным вопросом, связанным с финансами. Артист подал в суд на каменщика Георгия Барановского, который делал ремонтом в его роскошном пентхаусе.

Эта история началась четыре года назад, когда Киркоров приобрел огромный особняк в Москве площадью 600 квадратных метров за один миллиард рублей. После покупки певец решил провести масштабный ремонт и доверил его выполнение бригаде Барановского.

Филипп выбрал для отделки своего дома экзотические камни, привезенные из Бразилии, Италии и Ирана. На закупку материалов было потрачено около 150 миллионов рублей. Однако, несмотря на первоначальный энтузиазм, артист остался недоволен качеством выполненной работы. В результате он решил подать иск к каменщику на сумму 10 миллионов рублей.

По словам самого Георгия Барановского, он был шокирован реакцией Киркорова. Мастер утверждает, что на протяжении всего процесса ремонта певец активно контролировал работу и высказывал свое одобрение.

"Филипп приходил ко мне и говорил: "Здравствуйте, маэстро, я ваш фанат!" — рассказал каменщик в программе "Ты не поверишь!". — Мы обсудили все детали, и сумма нашего контракта составила 21 миллион рублей, из которых было выплачено около 18 миллионов. Мне говорили: "Закончишь работу — получишь оставшуюся сумму". Я не ожидал, что дело дойдет до суда".

Стоит отметить, что перешедший дорогу Киркорову смельчак занимается изготовлением каминов, лестниц и облицовкой стен и полов. Он также известен тем, что принимал участие в создании надгробия скандальному певцу Михаилу "Горшку" Горшеневу на Богословском кладбище.